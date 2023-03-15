Фетисов о КХЛ: «Уровень выравнивается по результатам, а по платежкам – нет. Лига вернется к философии равных возможностей, надеюсь»

Теги Вячеслав Фетисов бизнес КХЛ Кубок Гагарина ТАСС деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что КХЛ должна стремиться стать лигой равных возможностей. 

В этом розыгрыше Кубка Гагарина в первом раунде было сыграно 48 матчей, что стало новым рекордом лиги. 

«Судя по результатам, уровень команд в КХЛ выравнивается, а по платежкам – нет.

Первый раунд плей-офф был очень интересный, и я надеюсь, что его результаты помогут вернуться лиге к философии равных возможностей.

Нам надо сформировать понятную, прозрачную систему финансирования и понять, где мы можем создать или восстановить хоккейные центры», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Текущий размер потолка зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей. Размер пола в следующем сезоне должен составить 405 млн. 

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6 комментариев

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СИ
Да уровень чуть чуть проседал но теперь Все встаёт на свои места хоккей опять очень интересно смотреть а вот футбол все загибается и загибается. В руководстве хоккея высокие профи с мировыми именами а футболом руководят случайные люди. Что-то надо делать с футболом.
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Рамазан Сарвардинов
извините всё равно адмирал не с может выиграть кубок гагарина
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megaotstoi
хотя бы заявку сделать жёсткую и потолок зп, чтобы не было 7 пятёрок у некоторых
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catcher69
да вы что ???
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ARAMIS777
Слава,не надо ля-ля...
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ftw2002@yandex.ru
405-900...какой-то большой разбег получается! И где здесь философия равных возможностей? 405 не равно 900, и многие не хотят ехать даже в Омск, не то что в Хабаровск. Всегда среди равных найдутся еще более равные)))
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