Фетисов о КХЛ: «Уровень выравнивается по результатам, а по платежкам – нет. Лига вернется к философии равных возможностей, надеюсь»

считает, что должна стремиться стать лигой равных возможностей.

В этом розыгрыше Кубка Гагарина в первом раунде было сыграно 48 матчей, что стало новым рекордом лиги.

«Судя по результатам, уровень команд в КХЛ выравнивается, а по платежкам – нет.

Первый раунд плей-офф был очень интересный, и я надеюсь, что его результаты помогут вернуться лиге к философии равных возможностей.

Нам надо сформировать понятную, прозрачную систему финансирования и понять, где мы можем создать или восстановить хоккейные центры», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Текущий размер потолка зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей. Размер пола в следующем сезоне должен составить 405 млн.