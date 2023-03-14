«Автомобилист» проиграл 8 из 9 серий первого раунда плей-офф КХЛ

«Автомобилист» завершил сезон КХЛ после поражения в первом раунде плей-офф.

Команда тренера проиграла « » (3:4 ОТ, 3-4 в серии) в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

По ходу третьего периода екатеринбуржцы вели со счетом 3:1, но не удержали преимущество. Форвард магнитогорцев Николай Голдобин стал автором победного гола на девятой минуте дополнительного периода.

« » в восьмой раз проиграл в первом раунде плей-офф из девяти попыток в истории .

В сезоне-2018/19 под руководством Андрея Мартемьянова «Автомобилист» преодолел первую стадию плей-офф, победив «Трактор» со счетом 4-0 в серии.

В этом сезоне «Автомобилист» занял четвертое место по итогам регулярного чемпионата.