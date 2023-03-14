«Автомобилист» проиграл 8 из 9 серий первого раунда плей-офф КХЛ

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Автомобилист» завершил сезон КХЛ после поражения в первом раунде плей-офф.

Команда тренера Николая Заварухина проиграла «Металлургу» (3:4 ОТ, 3-4 в серии) в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

По ходу третьего периода екатеринбуржцы вели со счетом 3:1, но не удержали преимущество. Форвард магнитогорцев Николай Голдобин стал автором победного гола на девятой минуте дополнительного периода.

«Автомобилист» в восьмой раз проиграл в первом раунде плей-офф из девяти попыток в истории КХЛ.

В сезоне-2018/19 под руководством Андрея Мартемьянова «Автомобилист» преодолел первую стадию плей-офф, победив «Трактор» со счетом 4-0 в серии.

В этом сезоне «Автомобилист» занял четвертое место по итогам регулярного чемпионата.

31 комментарий

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Rio de Janeiro
Ответ Xell
В новости забыли дописать. Металлург играл 4раз в ПО с Авто и все 4раза проходил.))
Третий
2016, 2018, 2023
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Workaholic
Модеры, удаляйте - но должны же в конце концов просыпаться у хоккеистов внутри какие-то зайчатки🐰чувства собственного достоинства, хоть малейшие. Что-то святое должно оставаться внутри, хоть чуть чуть. Так проиграть, ведя в счёте 2 шайбы за 5 минут до конца матча, ну это я не знаю, плевок в лицо просто болельщикам. Реально, зачем вся эта показуха с первым местом в таблице в первую половину регулярки, если каждый год одно и то же все равно? Я искренне этого не понимаю
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pasha10
Ответ Михаил Барвинский
Ты про цске😆😆😆😌
про екб
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S75v
Ответ Booligan
Дело случая, попал бы Василевский и все разговоры прекратились бы. Магниты дохлые, Авангард думаю в финале
Металлург конечно в этом сезоне откровенно слаб по игре, нет большинства, меньшинство так себе и в ПО это важнейшие, но как мы увидели не ключевые показатели. Авангард силён, но Металлург знает как с ними играть, поэтому не надо столь категорично Аву в финалисты записывать.
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Михаил Барвинский
Ответ fregat96
Я открою тайну :болтались в СССР внизу таблицы все:СЮ, СКА. Омск, Казань, Ммг вообще были в пердиве.
Это 👉 точно в точку!!!!!
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Михаил Барвинский
Ответ pasha10
м-мощь
Ты про цске😆😆😆😌
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Сергей Кот
ну зачем, можно и в Тагил)
В учалы ,откуда Горняк забрали,пусть компенсируют
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pasha10
м-мощь
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fregat96
Ответ Booligan
Классика. В СССР тоже болтались в самом низу таблицы
Я открою тайну :болтались в СССР внизу таблицы все:СЮ, СКА. Омск, Казань, Ммг вообще были в пердиве.
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Сергей Кот
Ответ fregat96
Во Владивосток, чтобы поучились, как быть мужиками!
ну зачем, можно и в Тагил)
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fregat96
Ответ Сергей Кот
может команду в другой город перебазировать?)
Во Владивосток, чтобы поучились, как быть мужиками!
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Booligan
Ответ Домингес Казань
Авто настоящие лузеры,вести 3:1,иметь кучу моментов и пропустить 2бабочки в основное нужно уметь,а в овертайме вовсе затряслись,более опытная Магнитка естественно воспользовалась этим и додавила в овертайме
Дело случая, попал бы Василевский и все разговоры прекратились бы. Магниты дохлые, Авангард думаю в финале
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-5
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rio de Janeiro
Авто-хоккейный ПСЖ
Металург хоккейный Реал
+10
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+9
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Uriy1337
Сами виноваты во всём!!!!
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Booligan
Классика. В СССР тоже болтались в самом низу таблицы
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Сергей Кот
Ответ fregat96
Когда мастерство и бесхребетность соединились в одной команде! Нельзя отдавать при 3-1 игру в последние 5 минут, нельзя с подливой в трусах, да ещё и в овертайме, что то выиграть. Пазлик с буковкой =А= в раздевалке так и не сложился. Непонятно, какой ещё состав должен быть, что бы что то выиграть?
может команду в другой город перебазировать?)
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Максим Жданов
Авто могли выграть они упустили столько моментов просто ужас и штанга была да и в большенстве они достаточно играли и булит не забили. Метоллург кросавцы
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-3
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Sergey Smolensky
2 плей-офф за 3 года, где они в важном матче серии теряют в конце преимущество в 2 гола, получая дублетом и потом проигрывая в овертайме. Против Авангарда тогда проиграли так серию, а сейчас тем более.
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KaizerSoze
С такими прощаться надо
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Lahtenpohia
Торонто вы наши...
+1
-2
-1
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Дима Миронов
Ответ Rio de Janeiro
Авто-хоккейный ПСЖ
хоккейный ПСЖ это ска 10х годов, сейчас потолок и Авто не может закупиться как ПСЖ
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Сергей Кот
и ведь всю серию выглядели мощнее по игре
+4
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Xell
В новости забыли дописать. Металлург играл 4раз в ПО с Авто и все 4раза проходил.))
+6
-1
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fregat96
Когда мастерство и бесхребетность соединились в одной команде! Нельзя отдавать при 3-1 игру в последние 5 минут, нельзя с подливой в трусах, да ещё и в овертайме, что то выиграть. Пазлик с буковкой =А= в раздевалке так и не сложился. Непонятно, какой ещё состав должен быть, что бы что то выиграть?
+12
0
+12
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Домингес Казань
Авто настоящие лузеры,вести 3:1,иметь кучу моментов и пропустить 2бабочки в основное нужно уметь,а в овертайме вовсе затряслись,более опытная Магнитка естественно воспользовалась этим и додавила в овертайме
+32
-1
+31
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