Тренер «Северстали» Разин встал на бортик в стиле Брагина на МЧМ по ходу 7-го матча серии с ЦСКА
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поднялся на бортик по ходу матча с ЦСКА.
ЦСКА и «Северсталь» проводят седьмую игру серии (2:2, третий период) первого раунда Кубка Гагарина.
Разин встал на бортик и обратил свой взгляд, судя по всему, в сторону арбитров.
На МЧМ-2015 Валерий Брагин, возглавлявший молодежную сборную России, также прошелся по бортику в ходе матча со сборной США.
Во втором периоде ЦСКА забросил шайбу в ворота череповецкой команды в тот момент, когда нападающий «Северстали» Егор Морозов находился на льду на другом конце площадки.
Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова из трансляции на «КХЛ ТВ»
11 комментариев