Тренер «Северстали» Разин встал на бортик в стиле Брагина на МЧМ по ходу 7-го матча серии с ЦСКА

Теги ЦСКА Северсталь фото КХЛ Андрей Разин Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поднялся на бортик по ходу матча с ЦСКА.

ЦСКА и «Северсталь» проводят седьмую игру серии (2:2, третий период) первого раунда Кубка Гагарина.

Разин встал на бортик и обратил свой взгляд, судя по всему, в сторону арбитров.

На МЧМ-2015 Валерий Брагин, возглавлявший молодежную сборную России, также прошелся по бортику в ходе матча со сборной США.

Во втором периоде ЦСКА забросил шайбу в ворота череповецкой команды в тот момент, когда нападающий «Северстали» Егор Морозов находился на льду на другом конце площадки.

Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова из трансляции на «КХЛ ТВ»

11 комментариев

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Раменки за Динамо
Пишут, до сих пор так стоит. Уже и зрители ушли и свет выключили.
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evseregin
Разин зверъ
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Andy
Ответ Maxim Shumov
И все равно Роснефть забросила при лежачем в другой зоне игроке Северстали. Хоккей-хоккеем, но результат должен быть «правильным»))
И в чем проблема то? Ты изобрел новые правила?
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Слово о полку Михалыча
Ответ Maxim Shumov
И все равно Роснефть забросила при лежачем в другой зоне игроке Северстали. Хоккей-хоккеем, но результат должен быть «правильным»))
Это проблемы Морозова, что он неудачно пытался наскочить на игрока ЦСКА, владевшего шайбой, вот уже носится в 3 периоде здоровый
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Слово о полку Михалыча
Ответ waleri
Андрей, надо просто держаться и пытаться ловить их на быстрых выпадах в отрыв. Против Севстали ведь не только действующий обладатель КГ с в разы превышающим бюджетом, но и более чем весомый админресурс)))
Скажите, а этот «админресурс» с вами сейчас в одной комнате? Как он сегодня проявляется?
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Сидни Кросби 2
Чего Брагина вспоминать,больше он ничего не умеет, только на бортики вставать.
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Maxim Shumov
И все равно Роснефть забросила при лежачем в другой зоне игроке Северстали. Хоккей-хоккеем, но результат должен быть «правильным»))
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Sergey Smolensky
Хз чего Разин туда встал. Там Морозов нарушал клюшкой орудую по рукам, уже потом упал.
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Федя Бирюков
эх, сенсация была близка
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waleri
Андрей, надо просто держаться и пытаться ловить их на быстрых выпадах в отрыв. Против Севстали ведь не только действующий обладатель КГ с в разы превышающим бюджетом, но и более чем весомый админресурс)))
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Габорик
Ну и?
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