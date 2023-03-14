Панарина и Кэйна развели по разным звеньям – после 5 игр вместе. Артемий тренируется с Зибанежадом и Тарасенко
Артемий Панарин переведен от Патрика Кэйна в другое звено «Рейнджерс».
Главный тренер нью-йоркцев Жерар Галлан пошел на перестановки в составе в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
На утренней раскатке Панарин тренировался в первом звене с Микой Зибанежадом и Владимиром Тарасенко.
Второе атакующее сочетание составили Крис Крайдер, Винсент Трочек и Патрик Кэйн.
Панарин и Кэйн действовали вместе в одном звене пять игр подряд, в которых «Рейнджерс» ни разу не победили в основное время, проиграв 3 из 5 матчей.
Патрик набрал 3 (2+1) очка в пяти матчах после перехода в «Рейнджерс».
Они и взяли Тарасенко с Кейном, чтобы у них был полноценный Топ-6
И пока, честно говоря, их Топ-6 космическим ничем не пахнет.
От Тарасенко и Кейна ( в меньшей степени) пока одно название, к сожалению
в топ-6 не попадают игроки , которые в любой другой команде там бы играли.
так что перестановки неизбежны
главное чтобы звёзды смогли унять своё эго после 13-14 минут за игру в интересах команды. смогут - пройдут далеко.
Может им залечь в спячку, ну его этот плей-офф)