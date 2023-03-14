Панарина и Кэйна развели по разным звеньям – после 5 игр вместе. Артемий тренируется с Зибанежадом и Тарасенко

Теги Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Крис Крайдер Артемий Панарин Мика Зибанежад Винсент Трочек Хоккей

Артемий Панарин переведен от Патрика Кэйна в другое звено «Рейнджерс».

Главный тренер нью-йоркцев Жерар Галлан пошел на перестановки в составе в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На утренней раскатке Панарин тренировался в первом звене с Микой Зибанежадом и Владимиром Тарасенко.

Второе атакующее сочетание составили Крис Крайдер, Винсент Трочек и Патрик Кэйн.

Панарин и Кэйн действовали вместе в одном звене пять игр подряд, в которых «Рейнджерс» ни разу не победили в основное время, проиграв 3 из 5 матчей.

Патрик набрал 3 (2+1) очка в пяти матчах после перехода в «Рейнджерс».

13 комментариев

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Sunlight Project
Ответ Фанат Ференцвароша
Увы, но коркинец не оправдывает ожиданий и не набирает должное кол во очков, имея в своём звене тащера и топового прокачивателя, который пкд 24/7 выводит коркинца на пустые ворота, но тот благополучно порит моменты. Большой вопрос, почему уже великого игрока, имеющего при себе куча трофеев и очков в решающих играх, потянуло к Панарину, с которым Патрик не прошёл ни одного раунда в ПО. Хотя до этого выиграл 3 КС
Да Панарин в Рейнджерс единственный тащер и прокачиватель, матчи смотри лучше.
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zach
Ответ папа Джо
у Рейнджерс просто космический выбор в нападении. в топ-6 не попадают игроки , которые в любой другой команде там бы играли. так что перестановки неизбежны главное чтобы звёзды смогли унять своё эго после 13-14 минут за игру в интересах команды. смогут - пройдут далеко.
Космический выбор?🤔 Почему я не в курсе, незнаю "молодые": лафренье, какко и хитил только отрезками хороши не факт что они играли бы в других командах топ6 а остальные вроде специально для ботом 6
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Ответ Фанат Ференцвароша
Увы, но коркинец не оправдывает ожиданий и не набирает должное кол во очков, имея в своём звене тащера и топового прокачивателя, который пкд 24/7 выводит коркинца на пустые ворота, но тот благополучно порит моменты. Большой вопрос, почему уже великого игрока, имеющего при себе куча трофеев и очков в решающих играх, потянуло к Панарину, с которым Патрик не прошёл ни одного раунда в ПО. Хотя до этого выиграл 3 КС
Потому что Патрик топит за спецоперацию, это важнее
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Vinnipukh Vinni
Ответ Гражданин товарищ барин
Два медведя в одной берлоге? Может им залечь в спячку, ну его этот плей-офф)
У Тампы три медведя (Стэмкос, Пойнт, Кучеров) и ничего, норм. Так что пусть не спят. Летом поспят.
+4
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*MVP*
Ответ папа Джо
у Рейнджерс просто космический выбор в нападении. в топ-6 не попадают игроки , которые в любой другой команде там бы играли. так что перестановки неизбежны главное чтобы звёзды смогли унять своё эго после 13-14 минут за игру в интересах команды. смогут - пройдут далеко.
ну и кто из текущего боттом-6 мажоров, "которые в любой другой команде играли бы в топ-6"?
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Фанат Ференцвароша
Увы, но коркинец не оправдывает ожиданий и не набирает должное кол во очков, имея в своём звене тащера и топового прокачивателя, который пкд 24/7 выводит коркинца на пустые ворота, но тот благополучно порит моменты. Большой вопрос, почему уже великого игрока, имеющего при себе куча трофеев и очков в решающих играх, потянуло к Панарину, с которым Патрик не прошёл ни одного раунда в ПО. Хотя до этого выиграл 3 КС
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s_kapa
Проснулись, они уже пару матчей так играют
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ivany4
Ответ chibudo74@gmail.com
Ты научись грамотно писать
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Serge Vendino
Ответ папа Джо
у Рейнджерс просто космический выбор в нападении. в топ-6 не попадают игроки , которые в любой другой команде там бы играли. так что перестановки неизбежны главное чтобы звёзды смогли унять своё эго после 13-14 минут за игру в интересах команды. смогут - пройдут далеко.
Тут звёзды вроде не капризные собрались, в плане атмосферы в раздевалке у рейнджеров все должно быть хорошо. Осталось всех их на льду успешно разместить
+3
-1
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Febanacci-88
Ответ папа Джо
у Рейнджерс просто космический выбор в нападении. в топ-6 не попадают игроки , которые в любой другой команде там бы играли. так что перестановки неизбежны главное чтобы звёзды смогли унять своё эго после 13-14 минут за игру в интересах команды. смогут - пройдут далеко.
Какие там игроки не попадают в Топ-6?

Они и взяли Тарасенко с Кейном, чтобы у них был полноценный Топ-6

И пока, честно говоря, их Топ-6 космическим ничем не пахнет.

От Тарасенко и Кейна ( в меньшей степени) пока одно название, к сожалению
+12
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chibudo74@gmail.com
Ответ ivany4
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папа Джо
у Рейнджерс просто космический выбор в нападении.
в топ-6 не попадают игроки , которые в любой другой команде там бы играли.
так что перестановки неизбежны
главное чтобы звёзды смогли унять своё эго после 13-14 минут за игру в интересах команды. смогут - пройдут далеко.
+3
-3
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ivany4
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Гражданин товарищ барин
Два медведя в одной берлоге?
Может им залечь в спячку, ну его этот плей-офф)
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-5
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