Панарина и Кэйна развели по разным звеньям – после 5 игр вместе. Артемий тренируется с Зибанежадом и Тарасенко

переведен от в другое звено «Рейнджерс».

Главный тренер нью-йоркцев Жерар Галлан пошел на перестановки в составе в преддверии матча регулярного чемпионата против «Вашингтона».

На утренней раскатке Панарин тренировался в первом звене с и .

Второе атакующее сочетание составили , и Патрик Кэйн.

Панарин и Кэйн действовали вместе в одном звене пять игр подряд, в которых «Рейнджерс» ни разу не победили в основное время, проиграв 3 из 5 матчей.

Патрик набрал 3 (2+1) очка в пяти матчах после перехода в « ».