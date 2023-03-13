Фастовский про Овчинникова: «Нужно убедить скаутов «Торонто» и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» – хороший вариант»

дал комментарий о том, останется ли в « ».

20-летний хоккеист провел сезон в новосибирском клубе на правах аренды.

«Он не имеет права играть в МХЛ. Пока нет понимания, где он будет в следующем сезоне.

Мы сейчас находимся в процессе общения. Мы бы хотели сохранить его на следующий сезон.

Такое желание есть, но нас одних мало. Нужно убедить скаутов в « » и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» – хороший вариант», – сказал генеральный директор «Сибири».

Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 09:43.