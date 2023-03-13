Фастовский про Овчинникова: «Нужно убедить скаутов «Торонто» и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» – хороший вариант»

Теги Сибирь Торонто Кирилл Фастовский НХЛ КХЛ Чемпионат.com Дмитрий Овчинников Хоккей

Кирилл Фастовский дал комментарий о том, останется ли Дмитрий Овчинников в «Сибири».

20-летний хоккеист провел сезон в новосибирском клубе на правах аренды.

«Он не имеет права играть в МХЛ. Пока нет понимания, где он будет в следующем сезоне.

Мы сейчас находимся в процессе общения. Мы бы хотели сохранить его на следующий сезон.

Такое желание есть, но нас одних мало. Нужно убедить скаутов в «Торонто» и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» – хороший вариант», – сказал генеральный директор «Сибири».

Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 09:43.

5 комментариев

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Павел Романов
Ответ Фёдор Кузнецов
Так лимитчиком много кто может быть, если это так то почему он единственный лимитчик который сыграл все матчи? У Сибири разве больше молодёжи нет?
Ну он лучший среди лимитчиков в системе клуба. 9 минут за матч в среднем играл
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ri4man
Играть мало дают, смысл держать то его тут.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Павел Романов
Потому что он лимитчик
Так лимитчиком много кто может быть, если это так то почему он единственный лимитчик который сыграл все матчи? У Сибири разве больше молодёжи нет?
0
0
0
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Павел Романов
Ответ Фёдор Кузнецов
Овчинников единственный игрок Сибири кто сыграл в каждом матче регулярки кстати
Потому что он лимитчик
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
Овчинников единственный игрок Сибири кто сыграл в каждом матче регулярки кстати
0
0
0
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