Фастовский про Овчинникова: «Нужно убедить скаутов «Торонто» и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» – хороший вариант»
Кирилл Фастовский дал комментарий о том, останется ли Дмитрий Овчинников в «Сибири».
20-летний хоккеист провел сезон в новосибирском клубе на правах аренды.
«Он не имеет права играть в МХЛ. Пока нет понимания, где он будет в следующем сезоне.
Мы сейчас находимся в процессе общения. Мы бы хотели сохранить его на следующий сезон.
Такое желание есть, но нас одних мало. Нужно убедить скаутов в «Торонто» и агента, что продолжение карьеры в «Сибири» – хороший вариант», – сказал генеральный директор «Сибири».
Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 09:43.
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