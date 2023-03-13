«В условиях СВО некоторые свои сбежали из страны, как крысы с корабля. Было бы странно требовать патриотичности от канадца». Экс-гендиректор «Динамо» Тюркин про О′Делла

Теги КХЛ Кубок Гагарина Эрик О′Делл Михаил Тюркин Динамо Политика Чемпионат.com Хоккей

Бывший генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин высказался об игре Эрика О′Делла.

Канадский нападающий ушел из московского «Динамо» перед серией второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА в прошлом сезоне.

«Действительно, год назад назвал этого человека предателем, потому что в самый сложный момент сезона – после выхода во второй раунд плей-офф – он уехал домой в Канаду.

Его отъезд стал одной из причин того, что у «Динамо» не получилось дать бой в серии с ЦСКА. Не жалею о произнесенных мной словах.

Вместе с тем, если хорошо подумать, то в условиях проведения СВО некоторые свои сбежали из страны, как крысы с корабля. Наверное, было бы странно требовать от канадского хоккеиста, чтобы он был патриотичен и продолжал выполнять свои обязанности.

Поэтому субъективно можно понять решение человека, поступившего таким образом в той ситуации.

Руководство московского «Динамо» предложило контракт Эрику на сезон-2022/2023, который игрок полностью оправдал. Бесспорно, он был лидером московского «Динамо».

Мне было приятно смотреть за игрой О’Делла, особенно зная, насколько его травма была серьезна.

Несмотря на нее, он выходил и приносил пользу команде. Сильно благодарен Эрику за проведенный сезон. Настоящий мужик и настоящий хоккеист», – сказал бывший генеральный директор «Динамо».

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9 комментариев

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гилберт
Ответ антон смирнов
Что за каша в голове у человека? Причём здесь Канадец, хоккей , СВО и "крысы сбежавшие с корабля "?
Да понять то его надёжа царь немудрено. Когда Эрик драпанул, гендир расстроился и назвал предателем( команды). Потом увидел что многие россияне покинули страну и глупо дуться за это на иностранца. Поэтому обиды были забыты и Эрику предложили контракт, который он здорово отработал.
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dojdina
ну так он и "патриотичен", то есть любит свою Родину. Свою
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HockeyMan
Ответ антон смирнов
Что за каша в голове у человека? Причём здесь Канадец, хоккей , СВО и "крысы сбежавшие с корабля "?
А по моему все четко объяснил. И даже частично взял свои слова назад и признал, что где то был не прав
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цэсемьэр
а может он и уехал по той причине, что его страна категорически против проведения этой операции?
странное понятие патриотизма у г-на Тюркина.
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антон смирнов
Что за каша в голове у человека? Причём здесь Канадец, хоккей , СВО и "крысы сбежавшие с корабля "?
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саша константинов
Ответ Dundee
Что у него в голове?)) что со страной и людьми происходит?)
Ну слушай тут всё просто деградация многие люди сдеградировали после 24.02.2023
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Кеша
Ненужный наброс на О’Делл. Он отдавал все силы в играх и тащил за собой команду .
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Dundee
Что у него в голове?)) что со страной и людьми происходит?)
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Booligan
Путь от крысы до настоящего мужика занял год. Учитель Сплинтер проделал обратный путь за минуту
+4
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