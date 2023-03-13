«В условиях СВО некоторые свои сбежали из страны, как крысы с корабля. Было бы странно требовать патриотичности от канадца». Экс-гендиректор «Динамо» Тюркин про О′Делла

Бывший генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин высказался об игре .

Канадский нападающий ушел из московского «Динамо» перед серией второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА в прошлом сезоне.

«Действительно, год назад назвал этого человека предателем, потому что в самый сложный момент сезона – после выхода во второй раунд плей-офф – он уехал домой в Канаду.

Его отъезд стал одной из причин того, что у «Динамо» не получилось дать бой в серии с ЦСКА. Не жалею о произнесенных мной словах.

Вместе с тем, если хорошо подумать, то в условиях проведения СВО некоторые свои сбежали из страны, как крысы с корабля. Наверное, было бы странно требовать от канадского хоккеиста, чтобы он был патриотичен и продолжал выполнять свои обязанности.

Поэтому субъективно можно понять решение человека, поступившего таким образом в той ситуации.

Руководство московского «Динамо» предложило контракт Эрику на сезон-2022/2023, который игрок полностью оправдал. Бесспорно, он был лидером московского «Динамо».

Мне было приятно смотреть за игрой О’Делла, особенно зная, насколько его травма была серьезна.

Несмотря на нее, он выходил и приносил пользу команде. Сильно благодарен Эрику за проведенный сезон. Настоящий мужик и настоящий хоккеист», – сказал бывший генеральный директор « ».