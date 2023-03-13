Михаил Тюркин: «Расстраивает, что «Динамо» уже 10 лет не ведет борьбу за Кубок Гагарина. Каждый раз речь идет о выходе в плей-офф и преодолении первого круга»

Михаил Тюркин высказался о вылете московского «Динамо» из Кубка Гагарина.

Бело-голубые проиграли «Торпедо» (2-4) в первом раунде плей-офф.

«После определенной реформы, которая произошла прошлым летом, не ожидал от команды другого результата. В межсезонье московское «Динамо» покинули ведущие игроки – те хоккеисты, которые и определяли игру команды. Поэтому было сложно делать прогноз на борьбу за чемпионство или хотя бы за лидирующие места.

С другой стороны, зная обстановку в команде, могу сказать, что тренерский штаб и генеральный менеджер клуба проделали большую работу по созданию коллектива. Ребята были очень дружными и сплоченными и действительно играли друг за друга.

Если говорить о конкретном результате, то, если помните, в прошлом сезоне, когда «Динамо» с четвертого места вышло в плей-офф, с трудом пробилось во второй раунд и там всухую проиграло ЦСКА, я назвал итог выступления команды неудовлетворительным. Поэтому сегодня иной оценки быть не может. Вылет в первом раунде не может считаться удовлетворительным результатом для «Динамо», потому что команда всегда обязана биться за .

Больше всего меня расстраивает то обстоятельство, что после победы в Кубке Гагарина 2013 года клуб уже на протяжении 10 лет не ведет борьбу за трофей. Каждый раз речь идет о выходе в плей-офф и преодолении первого круга – на этом мы и останавливаемся.

Всем, кто неравнодушен к хоккейному клубу, необходимо задуматься о том, что необходимо сделать для того, чтобы «Динамо» опять превратилось в топовую команду», – сказал бывший генеральный директор и президент московского «Динамо».

Гендиректор «Динамо»: «Задача, поставленная перед командой, выполнена. В плей-офф вышли, причем не с 8-го места, а с 5-го»