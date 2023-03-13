Вратарь системы «Авангарда» Бережной: «Считаю Серебрякова самым сильным в КХЛ. Здорово двигается, ударные толчки позволяют быстро перемещаться»

Теги Авангард КХЛ МХЛ Андрей Василевский Никита Серебряков Игорь Шестеркин Адмирал Вячеслав Пекса Сергей Мурашов Хоккей

Станислав Бережной считает Никиту Серебрякова самым сильным вратарем в сезоне КХЛ.

– Вы достаточно габаритный хоккеист. Игра кого из вратарей импонирует?

– Очень много смотрю на Андрея Василевского. Он импонирует тем, что при своем росте и габаритах очень эластичный. Физически он мощно оснащен. Это позволяет ему играть большое количество матчей.

Еще нравится Игорь Шестеркин и его техника, из которой стараешься что-то почерпнуть для себя.

А если говорить про КХЛ, то надо отдать должное Никите Серебрякову.

Он очень здорово двигается на ногах, у него очень сильные ударные толчки, которые позволяют быстро перемещаться в рамке. Считаю его самым сильным вратарем КХЛ в сезоне.

– В МХЛ есть коллеги, игра которых нравится?

– Очень симпатизирую Вячеславу Пексе. Кстати, у него техника очень похожа на технику Василевского. Он классно двигается и тянется.

Еще могу выделить Сергея Мурашова из «Локо». У него ведь в сезоне больше десяти сухарей. Но он больше играет за счет выбора позиции и реакции, – сказал вратарь системы «Авангарда», выступающий за «Омских Ястребов» в МХЛ.

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