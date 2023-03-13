Вратарь системы «Авангарда» Бережной: «Считаю Серебрякова самым сильным в КХЛ. Здорово двигается, ударные толчки позволяют быстро перемещаться»

Станислав Бережной считает Никиту Серебрякова самым сильным вратарем в сезоне КХЛ.

– Вы достаточно габаритный хоккеист. Игра кого из вратарей импонирует?

– Очень много смотрю на Андрея Василевского. Он импонирует тем, что при своем росте и габаритах очень эластичный. Физически он мощно оснащен. Это позволяет ему играть большое количество матчей.

Еще нравится и его техника, из которой стараешься что-то почерпнуть для себя.

А если говорить про КХЛ, то надо отдать должное .

Он очень здорово двигается на ногах, у него очень сильные ударные толчки, которые позволяют быстро перемещаться в рамке. Считаю его самым сильным вратарем в сезоне.

– В МХЛ есть коллеги, игра которых нравится?

– Очень симпатизирую . Кстати, у него техника очень похожа на технику Василевского. Он классно двигается и тянется.

Еще могу выделить из «Локо». У него ведь в сезоне больше десяти сухарей. Но он больше играет за счет выбора позиции и реакции, – сказал вратарь системы «Авангарда», выступающий за «Омских Ястребов» в МХЛ.