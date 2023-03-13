Мозякин о финале-2016 с ЦСКА: «Сборная на базе болела за «Металлург». Хотелось, чтобы наш комбинационный хоккей еще раз стал чемпионским»

поделился воспоминиями о финале Кубка Гагарина в 2016 году против ЦСКА.

– Второй Кубок Гагарина вы с « » завоевали в противостоянии с . Это было более сложным испытанием, чем в 2014?

– Нам противостояла серьезная команда, у которой было много хороших игроков, и которая могла менять игроков. У нас возможностей ротации не было – играли в одном составе.

ЦСКА был быстрее нас, наносили много бросков по нашим воротам. Мы бросали куда меньше, зато у нас был хороший процент реализации.

Наверное, в том финале в нас никто особенно не верил. Хотя я знаю, что сборная команда, сидя на базе на сборах, болела за нас. Хотелось, чтобы наш комбинационный хоккей еще раз стал чемпионским.

Начали с поражения 1:5 и сразу пошли разговоры, что у нас нет шансов, что серия быстро закончится. Но на следующий матч мы спокойно вышли и уверенно выиграли.

Да, в каких-то моментах повезло, но мы выиграли заслуженно. Это заставило нас поверить, что мы можем обыграть ЦСКА.

– «Металлург» тогда победил ЦСКА в седьмом матче. Расскажите об этом опыте.

– Многие говорят, что через седьмой матч нужно пройти. Это такая игра, на которую ты выходишь, и все – ты не можешь ошибиться, не будет следующей.

У меня в финалах было два седьмых матча – и это было супер! Такое напряжение! Сейчас, наверное, этой энергии немножко не хватает.

Трибуны просто сумасшедшие! Это необъяснимо, не передать словами, надо побывать на таком матче. Я никогда не видел таких трибун, как на седьмом матче серии против «Лева».

Народ с ума сходил, весь матч – шум, гам, поддержка неимоверная.

В 2016 году в Москве было так же, но там болели за другую команду. Хотя и там была трибуна магнитогорцев, которая иногда перекрикивала хозяев, – сказал бывший нападающий «Металлурга».