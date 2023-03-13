Мозякин о финале-2016 с ЦСКА: «Сборная на базе болела за «Металлург». Хотелось, чтобы наш комбинационный хоккей еще раз стал чемпионским»

Теги Металлург Мг ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Мозякин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Мозякин поделился воспоминиями о финале Кубка Гагарина в 2016 году против ЦСКА.

– Второй Кубок Гагарина вы с «Металлургом» завоевали в противостоянии с ЦСКА. Это было более сложным испытанием, чем в 2014?

– Нам противостояла серьезная команда, у которой было много хороших игроков, и которая могла менять игроков. У нас возможностей ротации не было – играли в одном составе.

ЦСКА был быстрее нас, наносили много бросков по нашим воротам. Мы бросали куда меньше, зато у нас был хороший процент реализации.

Наверное, в том финале в нас никто особенно не верил. Хотя я знаю, что сборная команда, сидя на базе на сборах, болела за нас. Хотелось, чтобы наш комбинационный хоккей еще раз стал чемпионским.

Начали с поражения 1:5 и сразу пошли разговоры, что у нас нет шансов, что серия быстро закончится. Но на следующий матч мы спокойно вышли и уверенно выиграли.

Да, в каких-то моментах повезло, но мы выиграли заслуженно. Это заставило нас поверить, что мы можем обыграть ЦСКА.

– «Металлург» тогда победил ЦСКА в седьмом матче. Расскажите об этом опыте.

– Многие говорят, что через седьмой матч нужно пройти. Это такая игра, на которую ты выходишь, и все – ты не можешь ошибиться, не будет следующей.

У меня в финалах было два седьмых матча – и это было супер! Такое напряжение! Сейчас, наверное, этой энергии немножко не хватает.

Трибуны просто сумасшедшие! Это необъяснимо, не передать словами, надо побывать на таком матче. Я никогда не видел таких трибун, как на седьмом матче серии против «Лева».

Народ с ума сходил, весь матч – шум, гам, поддержка неимоверная.

В 2016 году в Москве было так же, но там болели за другую команду. Хотя и там была трибуна магнитогорцев, которая иногда перекрикивала хозяев, – сказал бывший нападающий «Металлурга».

1 комментарий

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bars1998
Тот финал Кошак для ММГ выйграл , Очень сильно играл финал)
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