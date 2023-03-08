Маркстрем с шатаутом, Цукер с дублем и Киллорн с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Якоб Маркстрем, Джейсон Цукер и Алекс Киллорн – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем, отразивший все 40 бросков в игре с «Миннесотой» (1:0 Б).

Вторая звезда – форвард «Питтсбурга» Джейсон Цукер с дублем в матче против «Коламбуса» (5:4 ОТ).

Третья звезда – нападающий «Тампы» Алекс Киллорн с 3 (2+1) очками в игре с «Филадельфией» (5:2).