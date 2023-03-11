«Калгари» 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков. Это антирекорд НХЛ
«Калгари» 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков, – антирекорд НХЛ.
Сегодня «Флэймс» проиграли «Анахайму» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ, перебросав соперника со счетом 37:18.
Команда под руководством Дэррила Саттера обновила антирекорд лиги по числу поражений за сезон при преимуществе в 10 и более бросков в створ (19). В сезоне-1995/96 у «Бостона» было 18 таких поражений.
Канадский клуб набрал 71 очко в 66 играх и идет вне зоны плей-офф.
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