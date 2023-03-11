«Калгари» 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков. Это антирекорд НХЛ

« » 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков, – антирекорд НХЛ.

Сегодня «Флэймс» проиграли « » (1:3) в регулярном чемпионате , перебросав соперника со счетом 37:18.

Команда под руководством обновила антирекорд лиги по числу поражений за сезон при преимуществе в 10 и более бросков в створ (19). В сезоне-1995/96 у «Бостона» было 18 таких поражений.

Канадский клуб набрал 71 очко в 66 играх и идет вне зоны плей-офф.