«Калгари» 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков. Это антирекорд НХЛ

Теги Калгари Анахайм Дэррил Саттер НХЛ Хоккей

«Калгари» 19-й раз за сезон проиграл, имея преимущество в 10+ бросков, – антирекорд НХЛ.

Сегодня «Флэймс» проиграли «Анахайму» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ, перебросав соперника со счетом 37:18. 

Команда под руководством Дэррила Саттера обновила антирекорд лиги по числу поражений за сезон при преимуществе в 10 и более бросков в створ (19). В сезоне-1995/96 у «Бостона» было 18 таких поражений. 

Канадский клуб набрал 71 очко в 66 играх и идет вне зоны плей-офф. 

2 комментария

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Юрий Соколов
Интересная статистика, значит ли это, что напы у огоньков незамысловатые, как грабли пуляющие в пузо киперу, или киперы такие дырявые...
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MacAr4i
Бостон в том сезоне стали 5-ми в конфе и проиграли в первом раунде Флориде 1-4. А на следующий год стали худшей командой лиги
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