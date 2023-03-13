Пьянов о будущем: «Агент будет разговаривать с клубами. От «Сибири» вроде как есть предложение»

высказался касательно своего будущего в «Сибири».

10 марта команда уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Концовка регулярки перешла на плей-офф? Да я бы не сказал, что мы где то особенно физически подсели. Кажется, сезон довольно ровно прошел в плане физики.

Сезон довольно ровно прошел. Где-то поражения шли подряд, где-то мало выигрывали. Но не скажу, что мы прямо проваливались, особенно в физическом состоянии. Нас подводили удаления. Вшестером мы раз 10 за сезон попали, этого нельзя допускать. Это дисциплина внутренняя. Надо смотреть за своими партнерами, а не по сторонам разговаривать.

Заканчивается контракт? Я бы не сказал, что это какой-то выход на рынок. Какие-то второстепенные моменты. Каждый хоккеист хочет выигрывать, мы для этого играем, чтобы зацепиться за какие-то медали, кубки. Мы три дня как закончили играть. Жена теперь оставляет дома сидеть с сыном. Будем созваниваться, думать, какие предложения есть.

Я с агентом во время сезона разговаривал, он мне звонил, я сказал, что только когда сезон закончится, будем обсуждать варианты. Чтобы не засорять голову. Начнешь распыляться на мысли и контракты – игра пропадет. Есть агент, будет разговаривать с клубами. Я еще с ними не общался. От «Сибири» вроде как есть предложение. Я еще не созванивался, ничего не могу сказать», – сказал нападающий « ».