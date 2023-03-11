Федоров о ЦСКА: «Инстинкт убийцы точно есть, надо его найти. То, что наши лидеры показали в большинстве, ни в какие ворота не лезет»

высказался о наличии у ЦСКА инстинкта убийцы.

Армейцы обыграли « » в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (4:3, 3-2). По ходу матча московский клуб дважды имел преимущество в 3 шайбы.

«Как ЦСКА найти инстинкт убийцы? Он точно есть. Двумя словами не ответишь, понятно одно, что, ведя 3:0, 4:1, имея преимущество и прекрасный шанс увеличить преимущество, как «5 на 3», наши ребята вдруг решили открыть академию по хоккею вместо того, чтобы выполнять вещи, дающие результат.

Наши игроки не понимают, что игра в большинстве не привилегия, а очень серьезный и тяжелый труд. Сегодня это было очень хорошо видно. Для меня лично это очень большой сюрприз, что наши лидеры, ведущие игроки решили сделать из этого… Как бы помягче сказать? Потому что пожестче уже все сказано. То, что они показали, – это ни в какие ворота не лезет, тем более хоккейные.

Именно в этот отрезок игры, после этого нарушилось понимание, как вообще играть. Это не игнорирование, а недопонимание, что соперник быстрый, опасный, играет в хороший быстрый хоккей. После этого сложно что-то сказать в плане настроя. Ребята не первый год играют, прошлый сезон доказал, что они умеют играть, понимают все психологические аспекты. В серии каждая игра значит что-то новое. Они также понимают, что нам некуда отступать. У нас только одна дорога – вперед.

На выезде всегда сложные игры, нужна очень хорошая концентрация и понимание игровой дисциплины. Наша задача – спросить, что произошло, сделать выводы и настроить команду на следующую игру. И найти инстинкт убийцы, чтобы не было вопросов дальше. Следующие 24 часа нам надо провести вместе и понять, что мы хотим от ситуации, в которую попали, начиная со второго периода», – сказал главный тренер ЦСКА.