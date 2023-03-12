Ротенберг провел 100-й матч в качестве тренера СКА: «Победа в Минске стала отличным подарком наставнику. Вперед и только вперед!»
Роман Ротенберг провел сотый матч в качестве главного тренера СКА.
Юбилейной для него стала игра с минским «Динамо» 11 марта.
Петербургская команда победила минский клуб (4:2, 4-2 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Победа в Минске не только вывела нас в полуфинал Запада, но и стала отличным подарком главному тренеру.
Роман Ротенберг вчера провел свой сотый матч в качестве наставника СКА!
Вперед и только вперед!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Напомним, Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года.
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