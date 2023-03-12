Ротенберг провел 100-й матч в качестве тренера СКА: «Победа в Минске стала отличным подарком наставнику. Вперед и только вперед!»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг провел сотый матч в качестве главного тренера СКА.

Юбилейной для него стала игра с минским «Динамо» 11 марта.

Петербургская команда победила минский клуб (4:2, 4-2 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Победа в Минске не только вывела нас в полуфинал Запада, но и стала отличным подарком главному тренеру.

Роман Ротенберг вчера провел свой сотый матч в качестве наставника СКА!

Вперед и только вперед!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года.

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7 комментариев

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Алексей Маврин
Ответ Darkhan Darkhan
Крутой и перспективный,главное пробился вопреки без блата,мое уважение
Йозе Марино тоже начинал без блата и был переводчиком у Фергюсона
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Максим Прокофьев
Россия страна возможностей для таких как он, но как я счастлив что помимо денег, кумовства, коррупции, в стране и в частности в спорте есть такие как Ларионов и его Торпедо. С победой нижегородцы, выбить жирных москвичей в лице Динамо дорогого стоит, удачи в следующем раунде. А Ротенберг надеюсь получит по заслугам, это не тренер а потерявшийся в своих деньгах и амбициях сынок миллиардера.
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Алексей Маврин
Он такой крутой, потому что перенимает опыт Йозе Марино!
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Габорик
100 это с учётом предсезонки и двусторонок? :)
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ Bartez1986
800 посмотрел, 100 потренировал. следующая цель - 50 голов в качестве центрального нападающего первого звена в следующем сезоне
В тройке с дедом быстро забьёт
+1
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+1
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Darkhan Darkhan
Крутой и перспективный,главное пробился вопреки без блата,мое уважение
+6
0
+6
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Bartez1986
800 посмотрел, 100 потренировал. следующая цель - 50 голов в качестве центрального нападающего первого звена в следующем сезоне
+10
0
+10
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