Ротенберг провел 100-й матч в качестве тренера СКА: «Победа в Минске стала отличным подарком наставнику. Вперед и только вперед!»

провел сотый матч в качестве главного тренера СКА.

Юбилейной для него стала игра с минским «Динамо» 11 марта.

Петербургская команда победила минский клуб (4:2, 4-2 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Победа в Минске не только вывела нас в полуфинал Запада, но и стала отличным подарком главному тренеру.

Роман Ротенберг вчера провел свой сотый матч в качестве наставника СКА!

Вперед и только вперед!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, Ротенберг возглавил в январе 2022 года.