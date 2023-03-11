«Они подустали после Кубка Первого канала, много сил отдали. СКА пришлось выйти на новый уровень». Ротенберг о серии с минским «Динамо»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск Кубок Первого канала КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги серии плей-офф КХЛ против минского «Динамо».

СКА обыграл команду из Беларуси (4:2) в шестом матче и одержал победу в серии со счетом 4-2.

«Сильный соперник. Мы очень серьезно готовились к этой серии.

Мы знали, что эта команда без иностранцев выиграла Кубок Первого канала, с этим тренерским штабом. Да, они после Кубка Первого канала подустали, много сил отдали, была просадка в регулярном чемпионате.

Мы ожидали такой бойни. Огромное уважение сопернику. Очень сильная команда. Замечательная атмосфера на трибунах.

Нам пришлось выйти на новый уровень, добавить, преодолеть сложности.

Думаю, мы выходим на новый уровень за счет этой серии. Огромная благодарность команде соперника», – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью после игры.

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11 комментариев

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Серый
И ведь это чудо, похоже, реально думает, что его словам верят.
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Алексей Кокурин
Ответ Кеша
Скоро начнет слово в слово цитировать Ларионова . А хахаха. Это же его слова «благодаря Динамо мы вышли на новый уровень».
Ромке, другой клуб надо поднимать, если он такой профессионал.
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Кеша
Скоро начнет слово в слово цитировать Ларионова . А хахаха. Это же его слова «благодаря Динамо мы вышли на новый уровень».
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Pax
Ой, всё. Каждый раз или рекорд по фейспалмам или близко. Как Бубка в своём виде, никого и близко нет.
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Кавабунга Шреддоголовый
Минск уже давно забыл этот недотурнир, который был давным-давно, но Йозе Марино никак не может забыть. Прям занозой в одном месте сидит
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rrvin
Новый уровень каждый день. Это кредо.
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badr
Так уже обидно ему за этот кубок канала. Мы забыли уже давно его. И тем более там тройка из Московского Динамо Кодола Сушко Скоренов + Принц из Спартака всё и зарешали.
+5
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Олег
Бесит меня этот Ромка. Ставит себя выше всех.
Только знает как у Сочи игроков забирать.
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Darkhan Darkhan
Кубок первого канала звучит как аргумент усталости, у Ростер если посчитать все формы 100 человек, а ещё полосатые когда надо подсвистывают
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Серёжа Новиков
Новый уровень-это когда постоянно пропускаем в большинстве?
+3
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Dundee
Я против команды Ска и болел ничего не имею. Но когда читаю его вью, раздражение какое то. СКА заслуживает, более хорошего специалиста
+12
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