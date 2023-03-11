«Они подустали после Кубка Первого канала, много сил отдали. СКА пришлось выйти на новый уровень». Ротенберг о серии с минским «Динамо»

подвел итоги серии плей-офф против минского « ».

СКА обыграл команду из Беларуси (4:2) в шестом матче и одержал победу в серии со счетом 4-2.

«Сильный соперник. Мы очень серьезно готовились к этой серии.

Мы знали, что эта команда без иностранцев выиграла Кубок Первого канала, с этим тренерским штабом. Да, они после Кубка Первого канала подустали, много сил отдали, была просадка в регулярном чемпионате.

Мы ожидали такой бойни. Огромное уважение сопернику. Очень сильная команда. Замечательная атмосфера на трибунах.

Нам пришлось выйти на новый уровень, добавить, преодолеть сложности.

Думаю, мы выходим на новый уровень за счет этой серии. Огромная благодарность команде соперника», – сказал главный тренер во флеш-интервью после игры.