Ротенберг о победе над минским «Динамо»: «Мы приобрели еще больше болельщиков. Народ за СКА – это важно, наша система привлекает детишек в хоккей»

Теги СКА болельщики Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает, что система СКА привлекает детей в хоккей.

Петербургская команда победила минское «Динамо» (4:2, 4-2 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Сегодня у вас юбилей – сотая игра в качестве главного тренера СКА. Она совпала с другим знаменательным событием – армейцы в 13-й раз подряд вышли во второй раунд, это самая длительная серия в истории КХЛ. Поделитесь эмоциями.

– Если эмоционально – когда я был маленьким мальчиком, я уделял все время хоккею.

Проводил на катке дни и ночи – даже когда там выключали свет. Никогда не мог представить, что мне выпадет возможность тренировать такую команду. Это мечта.

Мне посчастливилось все эти 13 лет быть рядом с командой, работать с хоккеистами, со всеми нашими сотрудниками. Проделывается огромная коллективная работа во всей системе, во всей организации. Каждый вносит вклад.

Для нас все только начинается – на рекорды не смотрим. Конечно, я благодарен команде за сегодняшнюю победу – не буду лукавить.

Снимаю шляпу перед ребятами, они молодцы, а моя задача – делать все, чтобы помогать команде побеждать.

Думаю, мы сегодняшней игрой приобрели еще больше болельщиков. Для нас это самое важное. Народ за СКА – для нас это важно.

Даже в Минске мы видели многих людей в атрибутике СКА. Приходили дети из местной ДЮСШ – мы с ними общались.

Значит, такой хоккей всем нужен. Значит, наша система привлекает все больше детишек в хоккей, больше болельщиков – это нас сильно радует. Искренне благодарен, – сказал главный тренер СКА.

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16 комментариев

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mihany12
ЦИРК 🎪
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Arty K.
"народ за СКА" - НЕТ
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Ротор-Волгоград
Более того, народ за семейство Ротенбергов, за Газпром. Это позволяет нам радоваться и ехать на вахту, что бы варить трубы, по которым пойдёт газ. Мы так счастливы... Все бегут покупать корочки сварщиков и монтажников.
+2
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Ильнур Хасанов
А я болею за барса и мне все равно на СКА. К кому я отношусь ?
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Shamarin
Завтра вторую динаму высадят на берег, тогда ещё болельщиков прибавится. Один лыжник/парашютист/десантник за троих сойдёт.
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Вячеслав Анисимов
Не одного доброго слова! Одни хейтеры! Я народ, я за СКА!!! Завидуйте молча.
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AK_Flash
Судя по комментариям в новостях, сложилось впечатление, что народ болел за Динамо в этой серии
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Ярик01
Скажу даже больше, народ болеет не только за сам клуб СКА, но и счастлив, что живёт во времена величайшего тренера этого клуба
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Кеша
Да что там говорить . Все Беларусь теперь болеет за СКА.
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Абзац
Народ за СКА? Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. (с)
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Aleksey Novikov
СКА - народное достояние
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Dmitry Mikhailov
За ска… Ахахаха. Прям как на 1 канале говорят - 86 прОцентов за обнуленного))
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Melnikov1968
Не болею за СКА. Я отношусь теперь к народу или я просто человек? :)
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Stop-D
Видно по его высказываниям, что он живет в параллельной реальности)))
+13
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Eliza77
Ну притянул за уши, «народ за ска»… не скромно по отношению к другим клубам. По мне так я»народ за Торпедо», или «Народ за адмирал».. скромнее надо быть поклоннику Йозе
+16
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Глазированный сырок
Влажные мечты Ромки 😄
+2
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