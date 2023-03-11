Ротенберг о победе над минским «Динамо»: «Мы приобрели еще больше болельщиков. Народ за СКА – это важно, наша система привлекает детишек в хоккей»

считает, что система СКА привлекает детей в хоккей.

Петербургская команда победила минское « » (4:2, 4-2 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Сегодня у вас юбилей – сотая игра в качестве главного тренера СКА. Она совпала с другим знаменательным событием – армейцы в 13-й раз подряд вышли во второй раунд, это самая длительная серия в истории . Поделитесь эмоциями.

– Если эмоционально – когда я был маленьким мальчиком, я уделял все время хоккею.

Проводил на катке дни и ночи – даже когда там выключали свет. Никогда не мог представить, что мне выпадет возможность тренировать такую команду. Это мечта.

Мне посчастливилось все эти 13 лет быть рядом с командой, работать с хоккеистами, со всеми нашими сотрудниками. Проделывается огромная коллективная работа во всей системе, во всей организации. Каждый вносит вклад.

Для нас все только начинается – на рекорды не смотрим. Конечно, я благодарен команде за сегодняшнюю победу – не буду лукавить.

Снимаю шляпу перед ребятами, они молодцы, а моя задача – делать все, чтобы помогать команде побеждать.

Думаю, мы сегодняшней игрой приобрели еще больше болельщиков. Для нас это самое важное. Народ за СКА – для нас это важно.

Даже в Минске мы видели многих людей в атрибутике СКА. Приходили дети из местной ДЮСШ – мы с ними общались.

Значит, такой хоккей всем нужен. Значит, наша система привлекает все больше детишек в хоккей, больше болельщиков – это нас сильно радует. Искренне благодарен, – сказал главный тренер .