Роман Ротенберг: «Пишут, что в минском «Динамо» канадцы второго сорта. Пакетт выиграл Кубок Стэнли как лидирующий игрок. Журналисты, надо проделать домашнюю работу»
Роман Ротенберг не считает, что в минском «Динамо» играют второсортные канадцы.
СКА обыграл команду из Беларуси в первом раунде Кубка Гагарина (4-2 в серии).
– Кого бы хотели видеть в соперниках во втором раунде?
– Не выбираем соперника. Готовы сыграть с любой командой. Нам без разницы.
Что еще хотел бы отметить – многие говорят, что в минском «Динамо» играют канадцы второго сорта. Об этом пишут журналисты. Хочу всем передать, что Пакетт сыграл 448 матчей в НХЛ – это очень много.
Кто еще из нашей лиги провел там столько матчей на лидирующих позициях? Он выиграл Кубок Стэнли как лидирующий хоккеист. Плюс нашей лиге, что у нас играют такие хоккеисты.
Не надо говорить, что это какие-то второсортные канадцы. Это неправда. Обращаюсь ко всем журналистам: надо проделать домашнюю работу, изучить статистику игроков – это молодые талантливые ребята.
Да, есть и возрастные, но тот же Брэндон Козун много забил в нашей лиге. Это хоккеист с очень хорошим броском, он всю свою карьеру провел в топовых клубах. В целом минское «Динамо» – очень сильная команда.
Вратарская позиция очень сильная. Надо отдать должное сопернику. Неважно, с какого места они вышли в плей-офф. Это не имеет никакого значения.
Еще раз – огромная благодарность команде соперника. Думаю, их ждет большое будущее.
– Вы бы хотели видеть у себя в команде такого хоккеиста, как Седрик Пакетт?
– Знаете, мы довольны нашими ребятами. На сегодняшний день не ведем никакую селекцию. Вернемся к этому вопросу уже летом. Всему свое время, – сказал главный тренер СКА.
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