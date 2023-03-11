Роман Ротенберг: «Пишут, что в минском «Динамо» канадцы второго сорта. Пакетт выиграл Кубок Стэнли как лидирующий игрок. Журналисты, надо проделать домашнюю работу»

не считает, что в минском «Динамо» играют второсортные канадцы.

обыграл команду из Беларуси в первом раунде Кубка Гагарина (4-2 в серии).

– Кого бы хотели видеть в соперниках во втором раунде?

– Не выбираем соперника. Готовы сыграть с любой командой. Нам без разницы.

Что еще хотел бы отметить – многие говорят, что в минском «Динамо» играют канадцы второго сорта. Об этом пишут журналисты. Хочу всем передать, что Пакетт сыграл 448 матчей в – это очень много.

Кто еще из нашей лиги провел там столько матчей на лидирующих позициях? Он выиграл Кубок Стэнли как лидирующий хоккеист. Плюс нашей лиге, что у нас играют такие хоккеисты.

Не надо говорить, что это какие-то второсортные канадцы. Это неправда. Обращаюсь ко всем журналистам: надо проделать домашнюю работу, изучить статистику игроков – это молодые талантливые ребята.

Да, есть и возрастные, но тот же Брэндон Козун много забил в нашей лиге. Это хоккеист с очень хорошим броском, он всю свою карьеру провел в топовых клубах. В целом минское « » – очень сильная команда.

Вратарская позиция очень сильная. Надо отдать должное сопернику. Неважно, с какого места они вышли в плей-офф. Это не имеет никакого значения.

Еще раз – огромная благодарность команде соперника. Думаю, их ждет большое будущее.

– Вы бы хотели видеть у себя в команде такого хоккеиста, как ?

– Знаете, мы довольны нашими ребятами. На сегодняшний день не ведем никакую селекцию. Вернемся к этому вопросу уже летом. Всему свое время, – сказал главный тренер СКА.