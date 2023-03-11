Роман Ротенберг: «Пишут, что в минском «Динамо» канадцы второго сорта. Пакетт выиграл Кубок Стэнли как лидирующий игрок. Журналисты, надо проделать домашнюю работу»

Теги СКА Тампа-Бэй НХЛ Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Брэндoн Козун Роман Ротенберг Седрик Пакетт Хоккей

Роман Ротенберг не считает, что в минском «Динамо» играют второсортные канадцы.

СКА обыграл команду из Беларуси в первом раунде Кубка Гагарина (4-2 в серии).

– Кого бы хотели видеть в соперниках во втором раунде?

– Не выбираем соперника. Готовы сыграть с любой командой. Нам без разницы.

Что еще хотел бы отметить – многие говорят, что в минском «Динамо» играют канадцы второго сорта. Об этом пишут журналисты. Хочу всем передать, что Пакетт сыграл 448 матчей в НХЛ – это очень много.

Кто еще из нашей лиги провел там столько матчей на лидирующих позициях? Он выиграл Кубок Стэнли как лидирующий хоккеист. Плюс нашей лиге, что у нас играют такие хоккеисты.

Не надо говорить, что это какие-то второсортные канадцы. Это неправда. Обращаюсь ко всем журналистам: надо проделать домашнюю работу, изучить статистику игроков – это молодые талантливые ребята.

Да, есть и возрастные, но тот же Брэндон Козун много забил в нашей лиге. Это хоккеист с очень хорошим броском, он всю свою карьеру провел в топовых клубах. В целом минское «Динамо» – очень сильная команда.

Вратарская позиция очень сильная. Надо отдать должное сопернику. Неважно, с какого места они вышли в плей-офф. Это не имеет никакого значения.

Еще раз – огромная благодарность команде соперника. Думаю, их ждет большое будущее.

– Вы бы хотели видеть у себя в команде такого хоккеиста, как Седрик Пакетт?

– Знаете, мы довольны нашими ребятами. На сегодняшний день не ведем никакую селекцию. Вернемся к этому вопросу уже летом. Всему свое время, – сказал главный тренер СКА.

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16 комментариев

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Shamarin
Ответ Кеша
Минчане молодцы , кто бы что ни говорил . 11 шайб в пяти матчах , при том , что Ротенбергу и одной много. Я не любитель обсуждать судейство , потому что всегда думаю так - побеждайте и вопросы сами по себе отпадут . Но не случилось . Хотя и к судейству были вопросы . Сергей Федоров , наверное , был прав , что есть клубы олигархи , кто -то работает в КХЛ и это бизнес , а потом есть все остальные . А вся эта болтовня Романа Борисовича - это придать значение своей победы , чуть ли не сборную Канады обыграли . Если сейчас СКА отправить в НХЛ , как ездили ЦСКА , Крылья Советов и Динамо в турне с клубами НХЛ , то ни одной встречи СКА там не выиграть.
Не расстраивайся за Минск, завтра будет больнее. Ничего, зато потом сможешь полюбоваться красивой серией армейцев с Невы, против нижегородскогоТорпедо. Будешь смотреть и плакать, от того насколько сильно они тебе будут напоминать комбинационный советский хоккей из твоего детства.
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The next One
Ответ Кеша
Минчане молодцы , кто бы что ни говорил . 11 шайб в пяти матчах , при том , что Ротенбергу и одной много. Я не любитель обсуждать судейство , потому что всегда думаю так - побеждайте и вопросы сами по себе отпадут . Но не случилось . Хотя и к судейству были вопросы . Сергей Федоров , наверное , был прав , что есть клубы олигархи , кто -то работает в КХЛ и это бизнес , а потом есть все остальные . А вся эта болтовня Романа Борисовича - это придать значение своей победы , чуть ли не сборную Канады обыграли . Если сейчас СКА отправить в НХЛ , как ездили ЦСКА , Крылья Советов и Динамо в турне с клубами НХЛ , то ни одной встречи СКА там не выиграть.
Почему какую нибудь Аризону могу обыграть выпрыгивая из штанов!
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забил на оборону
Ответ dem
Все верно говорит «легенда», пакетт буквально в паре голосов от Конан Смарта остановился, причём все видели что его, что называется прокатили с наградой.
однозначно прокатили. просто тогда все заигрывали с великим геополитиком, и поэтому Коня отдали Василевскому
+1
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dem
Все верно говорит «легенда», пакетт буквально в паре голосов от Конан Смарта остановился, причём все видели что его, что называется прокатили с наградой.
+2
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+2
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KRAN
Ну разве может Рома выиграть у второсортных канадцев, только у топовых лидирующих бобров.
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Алексей Тарлыков
Ротенберг в каждом интервью вызывает негатив
+4
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Костя Кот
и ведь так абсолютно во всем в нашей стране. ляпнут, а 90% населения схавают
+1
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Shamarin
Факты - ничто, мысль - всё!
+1
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Макс Фет
Ответ МакДи 97
Посмотрел я на статистику этого Пакетта, в плей-офф 2020 25 игр 3 очка (0+3), определяющий игрок. Безусловно
Если бы ротенберг сказал что этот Пакетт второсортный игрок, ты бы тут всем доказывал , что нет он не второсортный,а очень сильный и не каждый хоккеист набирает три очка в плей офф
+6
-11
-5
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Кеша
Минчане молодцы , кто бы что ни говорил . 11 шайб в пяти матчах , при том , что Ротенбергу и одной много. Я не любитель обсуждать судейство , потому что всегда думаю так - побеждайте и вопросы сами по себе отпадут . Но не случилось . Хотя и к судейству были вопросы . Сергей Федоров , наверное , был прав , что есть клубы олигархи , кто -то работает в КХЛ и это бизнес , а потом есть все остальные . А вся эта болтовня Романа Борисовича - это придать значение своей победы , чуть ли не сборную Канады обыграли . Если сейчас СКА отправить в НХЛ , как ездили ЦСКА , Крылья Советов и Динамо в турне с клубами НХЛ , то ни одной встречи СКА там не выиграть.
+2
-1
+1
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badr
Спасибо за слова поддержки. Но от наших канадцев мы ждали большего, всего 4 шайбы из 17, учитывая то время которое они получали и в равных и в РР. У СКА первое звено 10 шайб.
+4
0
+4
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МакДи 97
Посмотрел я на статистику этого Пакетта, в плей-офф 2020 25 игр 3 очка (0+3), определяющий игрок. Безусловно
+14
-2
+12
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KSA1985
Ротенбергу следовало бы набираться опыта, просматривая девятую сотню, а не тратить драгоценное время на болтовню
+16
-2
+14
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87mores
Ответ Сергей Орлов
Пакет - лидирующий игрок чемпионской Тампы, это такой же сюр, как Ротенберг - тренер)
Почему же? Везде есть лидеры, даже в боттом-6 :)), лидеры боттома; или лидер четверки меньшинства. Человек целых 3 очка набрал…
+7
0
+7
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Сергей Орлов
Пакет - лидирующий игрок чемпионской Тампы, это такой же сюр, как Ротенберг - тренер)
+46
-4
+42
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FaithDevotion
Нет, Пакетт - не второсортный хоккеист, понятное дело, но на лидирующих позициях… В НХЛ, а особенно в Тампе?
+20
-1
+19
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