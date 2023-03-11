Тревор ван Римсдайк подписал 3-летний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 3 млн долларов в год

« » и договорились о подписании нового контракта.

31-летний хоккеист продлил соглашение с клубом на три года и общую сумму девять миллионов долларов.

Среднегодовая зарплата американского защитника составит три миллиона долларов.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона. По действующему контракту кэпхит игрока составляет 950 тысяч долларов.

Ван Римсдайк набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «плюс 12» в 66 матчах текущего регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 18:59.