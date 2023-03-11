Чистяков согласовал новый контракт с «Авангардом» на 3 года. 21-летний защитник набрал 27 очков в 58 матчах регулярки

близок к подписанию нового контракта с «Авангардом».

Журналист Михаил Зислис сообщил, что 21-летний защитник достиг предварительной договоренности о продлении договора с омским клубом на три года.

«Матч ТВ» ранее опубликовал информацию о том, что два ведущих клуба КХЛ могут сделать контрактное предложение Чистякову, у которого 30 апреля 2023 года истекает действующее соглашение с « ».

Чистяков набрал 27 (5+22) очков при полезности «плюс 12» в 58 матчах Фонбет чемпионата в этом сезоне. Среднее игровое время – 15:16.

В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 5 играх при полезности «плюс 3».

В НХЛ хоккеист задрафтован «Нэшвиллом».