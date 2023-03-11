Чистяков согласовал новый контракт с «Авангардом» на 3 года. 21-летний защитник набрал 27 очков в 58 матчах регулярки

Теги Авангард КХЛ Спорт-Экспресс Семен Чистяков Хоккей

Семен Чистяков близок к подписанию нового контракта с «Авангардом».

Журналист Михаил Зислис сообщил, что 21-летний защитник достиг предварительной договоренности о продлении договора с омским клубом на три года.

«Матч ТВ» ранее опубликовал информацию о том, что два ведущих клуба КХЛ могут сделать контрактное предложение Чистякову, у которого 30 апреля 2023 года истекает действующее соглашение с «Авангардом».

Чистяков набрал 27 (5+22) очков при полезности «плюс 12» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне. Среднее игровое время – 15:16.

В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 5 играх при полезности «плюс 3».

В НХЛ хоккеист задрафтован «Нэшвиллом».

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5 комментариев

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mnb213
Вот и ответ на предыдущую новость о двух конкурентах))) Хорошо что молодежь сохранили, да еще и игрок из основных защитников
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Serg Mur
Это круто для Омска. Если он реально три года еще в КХЛ будет играть, будет лидером обороны Авангарда.
+3
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+3
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Александр Невский
Семён как же так с тобой же Уфа общалась и ты сказал возможно приедишь в родной город или Уфа как всегда обманула .
0
-5
-5
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Евгений Чачило
Отличные новости, защитник и правда хороший, перспективный.
+4
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Владимир Дьяченко
Для кхл хороший молодой защитник!
Шайбу бы ещё на синей линии зоны соперника научился сохранять цены бы не было)
+4
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