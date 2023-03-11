«Нефтехимик» и «Ак Барс» забили два гола за 1:02 с начала игры, установив рекорд в плей-офф КХЛ

« » и « » забили дважды в течение минуты, установив рекорд.

Команды проводят шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Нижнекамцы открыли счет на 42-й секунды игры – отличился нападающий . Спустя 20 секунд казанцы отыгрались – шайбу забросил форвард .

Таким образом, две шайбы за 1:02 – новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для двух команд.

Предыдущий рекорд был установлен в Кубке Гагарина-2016, когда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» обменялись голами за 1:05 после стартового вбрасывания.