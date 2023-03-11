«Нефтехимик» и «Ак Барс» забили два гола за 1:02 с начала игры, установив рекорд в плей-офф КХЛ

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Ансель Галимов Кирилл Панюков Хоккей

«Нефтехимик» и «Ак Барс» забили дважды в течение минуты, установив рекорд.

Команды проводят шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Нижнекамцы открыли счет на 42-й секунды игры – отличился нападающий Ансель Галимов. Спустя 20 секунд казанцы отыгрались – шайбу забросил форвард Кирилл Панюков.

Таким образом, две шайбы за 1:02 – новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для двух команд.

Предыдущий рекорд был установлен в Кубке Гагарина-2016, когда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» обменялись голами за 1:05 после стартового вбрасывания.

1 комментарий

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Tina
Горячее начало. НХ не хочет уступать...
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