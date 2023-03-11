«Ванкувер» подписал контракт с защитником Кудрявцевым. У 208-го номера драфта 45 очков в 60 играх в OHL

Теги Ванкувер НХЛ юниорская лига Онтарио Су Грейхаундс Хоккей

«Ванкувер» подписал контракт новичка с защитником Кириллом Кудрявцевым.

Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на 3 года. 

Россиянин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2022 в 7-м раунде под общим 208-м номером. 

В текущем сезоне бывший игрок системы «Локомотива» набрал 45 (6+39) очков в 60 играх за «Су Грейхаундс» в юниорской лиге Онтарио. Показатель полезности – «минус 15». 

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