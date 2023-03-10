Федоров про 4:3 с «Северсталью»: «ЦСКА нашел силы завершить игру правильно. Была стадия, где ни ребята, ни тренеры не понимали, что происходит»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал нелегким матч с «Северсталью» (4:3, 3-2).

«Нелегкая игра сложилась, но нашли силы завершить ее правильно. Готовимся дальше. Много после предыдущего матча говорить не пришлось, но пару предложений мы сказали.

Плюс ребята понимают, что результат той игры был практически сделан в первом периоде. Не думаю, что они были в иллюзиях. Мы старались донести им, что каждая игра в плей-офф имеет абсолютно разное значение.

После третьей шайбы потеряли концентрацию или решили, что уже можно играть не в полную силу? Все, наверное, имеет место быть, но я не утверждаю.

В спокойной обстановке наш тренерский штаб изучит сегодняшний матч, особенно начиная со второго периода, где у нас было преимущество в два игрока.

На мой взгляд, с этого момента началась та стадия игры, где ни ребята, ни болельщики, ни тренерский штаб не понимали, что вообще происходит, что мы делаем», – сказал тренер ЦСКА.

4 комментария

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artistry
надо было как Разин взять паузу ( тайм- аут) успокоить подсказать
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вован63
Да Серёжа после третьей потеряли концентрацию, а ты не нашёл слов что сказать.
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Dima Mitrofanov
Цска только начинает вести с комфортом ,и потом начинает ерунду городить ,то удалятся, то бросает вообще играть,так далеко не уедут
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mihany12
СЕВЕРСТАЛЬ 🔥
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