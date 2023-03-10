Мичков подрался с Ремезовским и был удален до конца матча плей-офф МХЛ против СКА-1946

подрался с Иваном Ремезовским в матче розыгрыша Кубка Харламова-2023.

18-летний форвард « » играет в плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги за «Капитан».

В первом матче серии команда проиграла со счетом 1:7.

Мичков не отметился результативными действиями.

На 52-й минуте игры он подрался с Ремезовским. По итогам эпизода хоккеисты получили по «5+20».

Напомним, Мичков выиграл в прошлом сезоне в составе СКА-1946.