Мичков подрался с Ремезовским и был удален до конца матча плей-офф МХЛ против СКА-1946

Теги Капитан драки видео КХЛ МХЛ СКА-1946 Кубок Харламова Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков подрался с Иваном Ремезовским в матче розыгрыша Кубка Харламова-2023.

18-летний форвард «Сочи» играет в плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги за «Капитан».

В первом матче серии команда проиграла СКА-1946 со счетом 1:7.

Мичков не отметился результативными действиями.

На 52-й минуте игры он подрался с Ремезовским. По итогам эпизода хоккеисты получили по «5+20».

Напомним, Мичков выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне в составе СКА-1946.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не придумал...
Ответ Эд..19
А смысл при 1:7 за 8 минут до конца? Дерись при -1, -2, чтобы завести команду для перелома. А тут «звезда» КХЛ решила помахаться с парнем рангом пониже, вымещая обиду за своё унижение.
Так дисквал не дадут, а из-за чего драка неизвестно. Может это Ремезовский пошутил над Мичковым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эд..19
Ответ Не придумал...
А в хоккее нельзя драться?
А смысл при 1:7 за 8 минут до конца? Дерись при -1, -2, чтобы завести команду для перелома. А тут «звезда» КХЛ решила помахаться с парнем рангом пониже, вымещая обиду за своё унижение.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не придумал...
Ответ Эд..19
Зазнался Матюха )) Типа я ж в КХЛ играл, а вы кто такие? ) Ну нагнули «звезду» - 1:7. Надо теперь кулаками махать?
А в хоккее нельзя драться?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эд..19
Зазнался Матюха )) Типа я ж в КХЛ играл, а вы кто такие? ) Ну нагнули «звезду» - 1:7. Надо теперь кулаками махать?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий