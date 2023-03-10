Мичков подрался с Ремезовским и был удален до конца матча плей-офф МХЛ против СКА-1946
Матвей Мичков подрался с Иваном Ремезовским в матче розыгрыша Кубка Харламова-2023.
18-летний форвард «Сочи» играет в плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги за «Капитан».
В первом матче серии команда проиграла СКА-1946 со счетом 1:7.
Мичков не отметился результативными действиями.
На 52-й минуте игры он подрался с Ремезовским. По итогам эпизода хоккеисты получили по «5+20».
Напомним, Мичков выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне в составе СКА-1946.
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