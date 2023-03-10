Форвард «Северстали» Егор Морозов о 2-2 с ЦСКА: «Наша серия – самая интересная. Всегда приятно обыгрывать чемпиона»
Форвард «Северстали» Егор Морозов считает серию команды против ЦСКА самой интересной.
После четырех матчей в серии первого раунда Кубка Гагарина счет 2-2.
– В регулярном чемпионате «Северсталь» выиграла большинство матчей у ЦСКА. Удобный соперник?
– Всегда приятно обыгрывать чемпиона. «Регулярка» это или нет, на такие игры настраивать никого не нужно. У каждой команды своя тактика и амбиции, удобных соперников в КХЛ сейчас нет.
– Согласны с тем, что именно ЦСКА – главный фаворит плей-офф?
– Не совсем. В плей-офф все начинается с нуля, поэтому любая команда может выиграть. Особенно при счете 2-2.
– За счет чего одержаны две победы в серии?
– За счет желания, характера и сплоченности команды. Мы отдаемся в каждой игре больше, чем на 100 процентов, отсюда и такой ход серии.
– Какие еще серии плей-офф КХЛ вам интересны?
– Наша – самая интересная. Также в какие-то моменты удается следить за серией «Динамо» – «Торпедо». Думаю, там будет семь матчей, – сказал Морозов.
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