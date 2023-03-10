Форвард «Северстали» Егор Морозов о 2-2 с ЦСКА: «Наша серия – самая интересная. Всегда приятно обыгрывать чемпиона»

Форвард « » считает серию команды против самой интересной.

После четырех матчей в серии первого раунда Кубка Гагарина счет 2-2.

– В регулярном чемпионате «Северсталь» выиграла большинство матчей у ЦСКА. Удобный соперник?

– Всегда приятно обыгрывать чемпиона. «Регулярка» это или нет, на такие игры настраивать никого не нужно. У каждой команды своя тактика и амбиции, удобных соперников в КХЛ сейчас нет.

– Согласны с тем, что именно ЦСКА – главный фаворит плей-офф?

– Не совсем. В плей-офф все начинается с нуля, поэтому любая команда может выиграть. Особенно при счете 2-2.

– За счет чего одержаны две победы в серии?

– За счет желания, характера и сплоченности команды. Мы отдаемся в каждой игре больше, чем на 100 процентов, отсюда и такой ход серии.

– Какие еще серии плей-офф вам интересны?

– Наша – самая интересная. Также в какие-то моменты удается следить за серией « » – «Торпедо». Думаю, там будет семь матчей, – сказал Морозов.