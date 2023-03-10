Форвард «Северстали» Егор Морозов о 2-2 с ЦСКА: «Наша серия – самая интересная. Всегда приятно обыгрывать чемпиона»

Теги ЦСКА Северсталь Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Егор Морозов Хоккей

Форвард «Северстали» Егор Морозов считает серию команды против ЦСКА самой интересной. 

После четырех матчей в серии первого раунда Кубка Гагарина счет 2-2. 

– В регулярном чемпионате «Северсталь» выиграла большинство матчей у ЦСКА. Удобный соперник? 

– Всегда приятно обыгрывать чемпиона. «Регулярка» это или нет, на такие игры настраивать никого не нужно. У каждой команды своя тактика и амбиции, удобных соперников в КХЛ сейчас нет.

– Согласны с тем, что именно ЦСКА – главный фаворит плей-офф?

 – Не совсем. В плей-офф все начинается с нуля, поэтому любая команда может выиграть. Особенно при счете 2-2.

– За счет чего одержаны две победы в серии?

– За счет желания, характера и сплоченности команды. Мы отдаемся в каждой игре больше, чем на 100 процентов, отсюда и такой ход серии.

– Какие еще серии плей-офф КХЛ вам интересны?

– Наша – самая интересная. Также в какие-то моменты удается следить за серией «Динамо» – «Торпедо». Думаю, там будет семь матчей, – сказал Морозов. 

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