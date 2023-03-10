Команды НХЛ одержали 50 побед в сезоне, отыграв дефицит в 2+ шайбы в 3-м периоде. Это рекорд лиги
В сезоне НХЛ было 50 камбэков с отыгрышем дефицита в 2+ шайбы в 3-м периоде – рекорд лиги.
Сегодня «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» (4:3 ОТ), уступая со счетом 1:3 после двух периодов.
Этот матч стал 50-м в текущем регулярном чемпионате НХЛ, когда команде удалось победить, сделав камбэк в 3-м периоде с отыгрышем дефицита в 2+ шайбы.
Это новый рекорд лиги по числу таких игр в рамках одного сезона. Предыдущий был установлен в сезоне-2009/10 (49).
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