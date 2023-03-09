Максим Сушинский: «В современной КХЛ отсутствуют звезды, поэтому такие плотные матчи в плей-офф»

Теги Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Сушинский считает, что в современной КХЛ отсутствуют звезды.

Экс-нападающий сборной России поделился мыслями о матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В современной КХЛ отсутствуют звезды, поэтому такие плотные матчи в плей-офф. Уровень мастерства значительно упал, на результат влияет игра в неравных составах. Индивидуально мало кто может что-то показать. Это и хорошо, и плохо одновременно.

Хорошо, потому что лига выровнялась, плей-офф стал непредсказуем, любая команда может навязать борьбу первым местам. Плохо, потому что уровень хоккея падает, однотипные атаки, слишком много дополнительного времени требуется, чтобы игры были доиграны», – сказал бывший нападающий сборной России.

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5 комментариев

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alklimov2018
Ответ Cvyatoslav Gazin
Получается, что в НХЛ тоже нет звезд, там тоже в плей-офф борьба.
А кого в КХЛ сегодня можно отнести к звездам уровня того же Капризова?
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Антон Некрасов
Неправда, у Ска например даже тренер звёздный самый среди тренеров, а состав какой )
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Elegante
Ответ Cvyatoslav Gazin
Получается, что в НХЛ тоже нет звезд, там тоже в плей-офф борьба.
Да уж, "железная" логика у Сушинского)
+1
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Персональные данные Номер 67327384
Сейчас на одной звезде не уедешь, нужны работяги, чернорабочие: бурильщики льда палкой, плавильщики льда лезвием, ковыряльщики шайбы на пятаке
0
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Cvyatoslav Gazin
Получается, что в НХЛ тоже нет звезд, там тоже в плей-офф борьба.
+3
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