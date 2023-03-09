Фетисов о Байкале: «Наше общее достояние, сделаем все возможное для его сохранения»

высказался о важности Байкала.

8 марта на льду озера прошел товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6. Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов.

«Байкал – наше общее достояние, сделаем все возможное для его сохранения. Сегодня большой праздник на великом Байкале. Мы почувствовали единение.

Озеро Байкал – наше все, это тот ресурс, который будет в ближайшем времени главным в экономическом плане, в политическом и общечеловеческом.

Нам надо сделать все, чтобы сохранить эту уникальную экосистему, дать возможность озеру восстановиться, потому что мы понимаем, что решения, принятые некоторое время назад, нанесли серьезный ущерб озеру.

Это и БЦБК, и Усолье-Сибирское, и мы до сих пор не можем до конца ликвидировать нанесенный ущерб», – сказал капитан команды звезд.