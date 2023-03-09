Давыдов о 4:5 от «Торпедо»: «Упустить игру с 2:0 дома – это не в традициях «Динамо». Всем линиям надо прибавить – начиная с тренерской»
Виталий Давыдов оценил поражение московского «Динамо» от «Торпедо» (4:5 ОТ, 2-2).
Команды провели 4-й матч серии в 1-м раунде Кубка Гагарина.
– «Динамо» вело – 2:0, 3-1 в серии было близко, но получите поражение в овертайме – 4:5 и потерю преимущества своего поля. Что произошло?
– В психологическом плане мы потерпели неприятное поражение. При счете 2:0, видимо, наступила какая-то расслабленность, была видна потеря концентрации. Соперник веселенький, бегущий, своим шансом воспользовался.
А счастье было действительно близко, 3-1 в серии это не 2-2. Я вам скажу, что упустить игру с 2:0 дома – это не в традициях московского «Динамо». Это вопреки нашим традициям!
Что ж, теперь играем до двух побед при лишь одном матче в родных стенах.
– Чего помимо концентрации не хватило для победы?
– Не скажу, что матч «Динамо» провалило, увидели равный хоккей. В такой игре все решает вратарский фактор и реализация. Честно говоря, не узнал нашего голкипера Коновалова, три шайбы можно было вытаскивать. Но ничего, бывает.
– Что удалось «Динамо» на домашнем отрезке серии и что, наоборот, не сложилось?
– Я бы сказал, что в двух московских матчах родной клуб сыграл поинтереснее, чем в двух нижегородских. Выдержали скоростной режим, предложенный соперником. Иногда казалось, что это не концовка сезона, а середина, когда сил у хоккеистов еще очень много.
Что не сложилось? Игра по счету. Повторюсь, в традициях «Динамо» – строгая игра, 2:0 обязаны удерживать!
– Что ждете от «Динамо» в следующем нижегородском матче?
– При счете 2-2 пятый матч серии всегда если не решающий, то ключевой. Главное не повторить ошибки второй игры, когда увлеклись столкновениями и потасовками, немного потеряв нить.
Жду в Нижнем Новгороде очень напряженный хоккей. Всем линиям «Динамо» надо прибавить – начиная с тренерской, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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