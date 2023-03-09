Давыдов о 4:5 от «Торпедо»: «Упустить игру с 2:0 дома – это не в традициях «Динамо». Всем линиям надо прибавить – начиная с тренерской»

оценил поражение московского «Динамо» от « » (4:5 ОТ, 2-2).

Команды провели 4-й матч серии в 1-м раунде Кубка Гагарина.

– «Динамо» вело – 2:0, 3-1 в серии было близко, но получите поражение в овертайме – 4:5 и потерю преимущества своего поля. Что произошло?

– В психологическом плане мы потерпели неприятное поражение. При счете 2:0, видимо, наступила какая-то расслабленность, была видна потеря концентрации. Соперник веселенький, бегущий, своим шансом воспользовался.

А счастье было действительно близко, 3-1 в серии это не 2-2. Я вам скажу, что упустить игру с 2:0 дома – это не в традициях московского «Динамо». Это вопреки нашим традициям!

Что ж, теперь играем до двух побед при лишь одном матче в родных стенах.

– Чего помимо концентрации не хватило для победы?

– Не скажу, что матч «Динамо» провалило, увидели равный хоккей. В такой игре все решает вратарский фактор и реализация. Честно говоря, не узнал нашего голкипера Коновалова, три шайбы можно было вытаскивать. Но ничего, бывает.

– Что удалось «Динамо» на домашнем отрезке серии и что, наоборот, не сложилось?

– Я бы сказал, что в двух московских матчах родной клуб сыграл поинтереснее, чем в двух нижегородских. Выдержали скоростной режим, предложенный соперником. Иногда казалось, что это не концовка сезона, а середина, когда сил у хоккеистов еще очень много.

Что не сложилось? Игра по счету. Повторюсь, в традициях «Динамо» – строгая игра, 2:0 обязаны удерживать!

– Что ждете от «Динамо» в следующем нижегородском матче?

– При счете 2-2 пятый матч серии всегда если не решающий, то ключевой. Главное не повторить ошибки второй игры, когда увлеклись столкновениями и потасовками, немного потеряв нить.

Жду в Нижнем Новгороде очень напряженный хоккей. Всем линиям « » надо прибавить – начиная с тренерской, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.