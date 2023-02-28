Жамнов о хет-трике Капризова: «Не удивлен. Он тащит на себе «Миннесоту»

высказался о хет-трике в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

«Не удивлен такой успешной игре Капризова, он поехал в уже готовым, состоявшимся игроком. Я думаю, что все рады за наших ребят, которые держат уровень российского хоккея за океаном. Желаю Кириллу только удачи и поменьше травм.

С «Миннесотой» выиграть Кубок Стэнли будет проблематично? Посмотрим. Главное, что сейчас Капризов тащит на себе команду», — сказал главный тренер сборной России.