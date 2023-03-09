Шарипзянов об «Авангарде»: «Четко сыграем в обороне, будет большой шанс выиграть. У нас такие мастера – все равно свои голы забьют»

Капитан « » прокомментировал победу над « ».

«Авангард» одержал победу со счетом 4:1 в четвертом матче серии Кубка Гагарина (3-1 в серии).

– Вы обыгрываете «Сибирь» ее же оружием?

– В конце матча посмотрел на броски и даже удивился: по игре мне не казалось, что такая большая разница. Но, наверное, мы немножко отошли назад.

При счете 3:1, 4:1 больше оборонялись. Я всегда говорил, что оборона будет выигрывать.

У нас такие мастера, которые все равно свои голы забьют, и если мы четко сыграем в обороне, то у нас будет большой шанс выиграть, что и получилось.

Хорошо, что увозим отсюда две победы. Но серия еще не закончилась: 3-1. Едем домой.

– Что главное в обороне?

– Главное было хорошо, четко обороняться, как нас просят тренеры. Не везде это получалось.

Мы не хотим, чтобы они так легко заходили в нашу зону. Так что работаем. Посмотрим видео. Думаю, было достаточно ошибок, которые мы можем разобрать, – сказал Шарипзянов.

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