Форвард «Сибири» Назаревич: «Авангард» встает в автобус, два периода стоят, шайбу выкидывают. Мы должны повернуть счет в серии – шансы есть»

Нападающий « » высказался касательно оборонительной тактики « ».

Новосибирская команда уступила в четвертом матче (1:4, 1-3 в серии) первого раунда Кубка Гагарина.

– «Сибирь» выглядела обреченной?

– Не было такого. Играли все, скамейка жила, все кричали, все хотели забить.

Но тяжелое начало – сразу с 0:1. Я бы не сказал, что в каком-то моменте мы потеряли веру. Играли до последней секунды.

– «Авангард» обыграл вас вашим же оружием?

– Ну да, им как-то везет последние две игры. Они забивают быстрые голы какие-то, реализуют свои моменты, большинство. И просто встают в автобус, и тяжело забить.

Хорошо они держат счет, команда мастеровитая. Но надо искать пути, надо лезть туда, зарабатывать удаления, реализовывать большинство.

Просто бывает такое, что шайба где-то перескочит. В прошлой игре четыре штанги. Ну как это?

Они стоят два периода практически в своей зоне, просто ее выкидывают. Шайба не заходит и все. И время, время, время кончается.

– Ощущаете себя припертыми к стенке?

– Да нет, наоборот. Думаю, хорошая ситуация для команды: проверить, на что мы способны, к чему мы готовились. И выйти на матч.

Я просто знаю, как бывает: когда 3-1 в серии ведешь, кажется, что все, а другая команда переворачивает серию.

У нас есть все шансы, я считаю. Надо ехать в Омск и просто отдавать все силы, сразу забивать и играть в свой хоккей, – сказал Назаревич.