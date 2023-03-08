Форвард «Сибири» Назаревич: «Авангард» встает в автобус, два периода стоят, шайбу выкидывают. Мы должны повернуть счет в серии – шансы есть»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Антон Назаревич Хоккей

Нападающий «Сибири» Антон Назаревич высказался касательно оборонительной тактики «Авангарда».

Новосибирская команда уступила в четвертом матче (1:4, 1-3 в серии) первого раунда Кубка Гагарина.

– «Сибирь» выглядела обреченной?

– Не было такого. Играли все, скамейка жила, все кричали, все хотели забить.

Но тяжелое начало – сразу с 0:1. Я бы не сказал, что в каком-то моменте мы потеряли веру. Играли до последней секунды.

– «Авангард» обыграл вас вашим же оружием?

– Ну да, им как-то везет последние две игры. Они забивают быстрые голы какие-то, реализуют свои моменты, большинство. И просто встают в автобус, и тяжело забить.

Хорошо они держат счет, команда мастеровитая. Но надо искать пути, надо лезть туда, зарабатывать удаления, реализовывать большинство.

Просто бывает такое, что шайба где-то перескочит. В прошлой игре четыре штанги. Ну как это?

Они стоят два периода практически в своей зоне, просто ее выкидывают. Шайба не заходит и все. И время, время, время кончается.

– Ощущаете себя припертыми к стенке?

– Да нет, наоборот. Думаю, хорошая ситуация для команды: проверить, на что мы способны, к чему мы готовились. И выйти на матч.

Я просто знаю, как бывает: когда 3-1 в серии ведешь, кажется, что все, а другая команда переворачивает серию.

У нас есть все шансы, я считаю. Надо ехать в Омск и просто отдавать все силы, сразу забивать и играть в свой хоккей, – сказал Назаревич.

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16 комментариев

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Вячеслав Печуркин
Ответ Ыжык
В прошлой игре они вели в счёте.
Повели, наудалялись и проигрывали уже к 15-й минуте 1-го периода.
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Ыжык
Ответ Вячеслав Печуркин
Посмотрел бы, как вы играли, если бы в счете повели. А то наудаляются, напривозят, а потом летят вперед с выпученными глазами, вот соперник вас и подлавливает. И правильно делает.
В прошлой игре они вели в счёте.
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забанинныйСевер12
Ответ Илья Илья
А зачем Омску бегать то?))) Чисто, на классе)
Так и надо было Сибири дать показывать свой клас мастерам Авы, ринулись зачем-то...
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Александр Базилий
Ответ Олег Тихонюк
По ходу следущия игра в Омске будет в два автобуса.
В двухэтажный автобус 😁
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Вячеслав Печуркин
Посмотрел бы, как вы играли, если бы в счете повели. А то наудаляются, напривозят, а потом летят вперед с выпученными глазами, вот соперник вас и подлавливает. И правильно делает.
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Максим Ландик
Все не так, то автобус, то Феррари
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Олег Тихонюк
По ходу следущия игра в Омске будет в два автобуса.
+3
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Mi4eL
счёт 1-4 от про автобус рассказывает 😂
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Игорь Климов
Авангард играет прагматично, что приносит победу.
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Илья Илья
Ответ забанинныйСевер12
А во что играет Авангард по твоему? Чистый блок-автобус, так должна была играть Сибирь потому что мастеров в Авангарде в три раза больше, Кравец Мартина просто заманил и мастерство решило, вот и всё, тактическое поражение...мастерство можно было закрыть а мы на оборот сделали на мастерство ставку...
А зачем Омску бегать то?))) Чисто, на классе)
+10
-7
+3
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Alex Novatsky
Победителей не судят
+4
-1
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забанинныйСевер12
Ответ ворчун
Да уж.... уж кто в футбол играет так это Сибирь, и эти люди еще про автобусы рассуждают, капец.....
А во что играет Авангард по твоему? Чистый блок-автобус, так должна была играть Сибирь потому что мастеров в Авангарде в три раза больше, Кравец Мартина просто заманил и мастерство решило, вот и всё, тактическое поражение...мастерство можно было закрыть а мы на оборот сделали на мастерство ставку...
+12
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+12
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забанинныйСевер12
Так вам так надо было вставать в автобус, потому что некому придумывать, вам блок включили и всё, играют в атаку и при этом каждый третий бросок это гол, какая вам атака, вы встаньте все в ворота и стойте там, драваколы ...
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ворчун
Да уж.... уж кто в футбол играет так это Сибирь, и эти люди еще про автобусы рассуждают, капец.....
+7
-8
-1
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Персональные данные Номер 67327384
Смешной мальчонка
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Ivan Lotkov
Ждём вас в Омске,!!! и посмотрим что будет дальше 😃👌✌️а то на словах-то все так просто!!!
+5
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