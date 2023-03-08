Ларионов о заявке: «Я не сторонник 22 игроков на скамейке – пусть штрафуют. 6+12 должно быть. Пьетранжело в «Вегасе» – 28-30 минут играет и 80 матчей плюс плей-офф»
Игорь Ларионов раскритиковал формат заявки хоккеистов на матчи КХЛ.
Об этом главный тренер «Торпедо» высказался на пресс-конференции после четвертого матча серии с московским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии).
– Почему не получает игрового времени сидящий на скамейке Ю Сато?
– Вы знаете, я скажу честно – пусть меня штрафуют или не штрафуют – я не сторонник 22 игроков на скамейке.
Лига профессиональная, ребята получают деньги, их смотрит большая армия болельщиков.
Должно быть шесть защитников и 12 нападающих. Лишние люди в принципе… Не так это работает. Так работает экономика, так работает рост игроков и так далее.
У нас нет другого пути. Можно его не раздевать и оставить в раздевалке, но такие правила – нам приходится использовать семь защитников и 13 нападающих.
Может быть, кому-то нравится или нет, но это мое личное мнение. Я провел большую карьеру, но сейчас не обо мне.
Просто я знаю, как играли люди в «Детройте», как сегодня в «Вегасе» играет Пьетранжело, проводя по 28-30 минут на льду и играя 80 матчей в сезоне плюс плей-офф.
Я не сторонник того, чтобы люди сидели на лавке. А давать им возможность играть в таких матчах очень сложно.
Хорошо, что мальчишке 20 лет, но когда сидит человек, которому 26-27 лет – тогда это, конечно, печально.
Это убийство внутреннего состояния и уверенности в игроке. Не хочу никого обижать, но говорю так, как оно есть, – сказал Ларионов.
А предлагает он, как раз, как у других. Взять лучшее по его мнению. И обосновывает это. И не пустыми словами о величии сборной.
Надо обозначить нижнюю и верхнюю границу, а сколько уж тренер заявит в этих пределах, это его дело.