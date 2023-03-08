Ларионов о заявке: «Я не сторонник 22 игроков на скамейке – пусть штрафуют. 6+12 должно быть. Пьетранжело в «Вегасе» – 28-30 минут играет и 80 матчей плюс плей-офф»

Теги Торпедо НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Алекс Пьетранжело Чемпионат.com Ю Сато Хоккей

Игорь Ларионов раскритиковал формат заявки хоккеистов на матчи КХЛ.

Об этом главный тренер «Торпедо» высказался на пресс-конференции после четвертого матча серии с московским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии).

– Почему не получает игрового времени сидящий на скамейке Ю Сато?

– Вы знаете, я скажу честно – пусть меня штрафуют или не штрафуют – я не сторонник 22 игроков на скамейке.

Лига профессиональная, ребята получают деньги, их смотрит большая армия болельщиков.

Должно быть шесть защитников и 12 нападающих. Лишние люди в принципе… Не так это работает. Так работает экономика, так работает рост игроков и так далее.

У нас нет другого пути. Можно его не раздевать и оставить в раздевалке, но такие правила – нам приходится использовать семь защитников и 13 нападающих.

Может быть, кому-то нравится или нет, но это мое личное мнение. Я провел большую карьеру, но сейчас не обо мне.

Просто я знаю, как играли люди в «Детройте», как сегодня в «Вегасе» играет Пьетранжело, проводя по 28-30 минут на льду и играя 80 матчей в сезоне плюс плей-офф.

Я не сторонник того, чтобы люди сидели на лавке. А давать им возможность играть в таких матчах очень сложно.

Хорошо, что мальчишке 20 лет, но когда сидит человек, которому 26-27 лет – тогда это, конечно, печально.

Это убийство внутреннего состояния и уверенности в игроке. Не хочу никого обижать, но говорю так, как оно есть, – сказал Ларионов.

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9 комментариев

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azar800@mail.ru
Торпедо знатно мусор вывезло
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87mores
Так там площадки поменьше
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_abc_
Ответ Дядя Федор Макларен
Давайте все теперь строчить, какой Ларионов крутой. Ведь он предлагает не как у всех
Ларионов крутой не потому, что предлагает не как у всех. А потому, что с малым бюджетом добился успеха куда большего, чем иные с куда большим. Показывая интереснейший хоккей.

А предлагает он, как раз, как у других. Взять лучшее по его мнению. И обосновывает это. И не пустыми словами о величии сборной.
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Дмитрий Белов
Ну с другой стороны Ларионову бы вспомнить НХЛ эпохи звёздного Чикаго и ЛА. Чикаго тоже играл де-факто в две пары защей и Хьялмарсон, Сибрук, Кит после тридцатника резко сдали. Летанг и Дюмулен из Птицбурга. Или партнёр Пьетро - Боумистер схвативший инфаркт прямо на площадке... Ну собственно можно Даути из ЛА тех лет вспомнить и сравнить с нынешним. Дело даже не в морали, а в том - способен ли Ларионов заставить свою Торпеду играть также на износ.
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Al561
Держать лишних людей на лавке это глупость.
Надо обозначить нижнюю и верхнюю границу, а сколько уж тренер заявит в этих пределах, это его дело.
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Дядя Федор Макларен
Давайте все теперь строчить, какой Ларионов крутой. Ведь он предлагает не как у всех
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Stewee
Никитин и Квартальнов ухмыльнулись.
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Under
Ответ HockeyMan
Простота с каждым словом и каждым интервью, удивляешься какой Ларионов «ДРУГОЙ» в хорошем смысле этого слова.
потому что путешествия в принципе расширяют кругозор
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HockeyMan
Простота с каждым словом и каждым интервью, удивляешься какой Ларионов «ДРУГОЙ» в хорошем смысле этого слова.
+31
-1
+30
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