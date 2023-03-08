Ларионов о заявке: «Я не сторонник 22 игроков на скамейке – пусть штрафуют. 6+12 должно быть. Пьетранжело в «Вегасе» – 28-30 минут играет и 80 матчей плюс плей-офф»

раскритиковал формат заявки хоккеистов на матчи .

Об этом главный тренер « » высказался на пресс-конференции после четвертого матча серии с московским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии).

– Почему не получает игрового времени сидящий на скамейке ?

– Вы знаете, я скажу честно – пусть меня штрафуют или не штрафуют – я не сторонник 22 игроков на скамейке.

Лига профессиональная, ребята получают деньги, их смотрит большая армия болельщиков.

Должно быть шесть защитников и 12 нападающих. Лишние люди в принципе… Не так это работает. Так работает экономика, так работает рост игроков и так далее.

У нас нет другого пути. Можно его не раздевать и оставить в раздевалке, но такие правила – нам приходится использовать семь защитников и 13 нападающих.

Может быть, кому-то нравится или нет, но это мое личное мнение. Я провел большую карьеру, но сейчас не обо мне.

Просто я знаю, как играли люди в «Детройте», как сегодня в «Вегасе» играет , проводя по 28-30 минут на льду и играя 80 матчей в сезоне плюс плей-офф.

Я не сторонник того, чтобы люди сидели на лавке. А давать им возможность играть в таких матчах очень сложно.

Хорошо, что мальчишке 20 лет, но когда сидит человек, которому 26-27 лет – тогда это, конечно, печально.

Это убийство внутреннего состояния и уверенности в игроке. Не хочу никого обижать, но говорю так, как оно есть, – сказал Ларионов.