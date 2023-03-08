Вратарь «Северстали» Самонов пропустил 3 шайбы к 14-й минуте игры с ЦСКА. Он отразил 92 из 97 бросков в прошлых двух матчах

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Александр Самонов Дмитрий Шугаев Хоккей

Александр Самонов пропустил три гола и был заменен в матче с ЦСКА.

«Северсталь» принимает московскую команду в четвертой игре (1:6, второй перерыв) серии первого раунда Кубка Гагарина.

Самонов отразил 92 из 97 бросков в общей сложности во второй и третьей играх серии, в которых череповчане побеждали.

Голкипер начал с первых минут четвертый матч серии, однако пропустил три шайбы к 14-й минуте первого периода и был заменен.

Дмитрий Шугаев занял место в воротах вместо Самонова.

2 комментария

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artistry
Он и в СКА пропускал много
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Эд..19
Ну устал бродяга ) Не железный, чай. А нет вратаря - нет и побед.
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