Вратарь «Северстали» Самонов пропустил 3 шайбы к 14-й минуте игры с ЦСКА. Он отразил 92 из 97 бросков в прошлых двух матчах
Александр Самонов пропустил три гола и был заменен в матче с ЦСКА.
«Северсталь» принимает московскую команду в четвертой игре (1:6, второй перерыв) серии первого раунда Кубка Гагарина.
Самонов отразил 92 из 97 бросков в общей сложности во второй и третьей играх серии, в которых череповчане побеждали.
Голкипер начал с первых минут четвертый матч серии, однако пропустил три шайбы к 14-й минуте первого периода и был заменен.
Дмитрий Шугаев занял место в воротах вместо Самонова.
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