Вратарь «Северстали» Самонов пропустил 3 шайбы к 14-й минуте игры с ЦСКА. Он отразил 92 из 97 бросков в прошлых двух матчах

пропустил три гола и был заменен в матче с .

« » принимает московскую команду в четвертой игре (1:6, второй перерыв) серии первого раунда Кубка Гагарина.

Самонов отразил 92 из 97 бросков в общей сложности во второй и третьей играх серии, в которых череповчане побеждали.

Голкипер начал с первых минут четвертый матч серии, однако пропустил три шайбы к 14-й минуте первого периода и был заменен.

занял место в воротах вместо Самонова.