Заварухин о 4:0 с «Металлургом»: «Не скажу, что победа крупная. Переломным стал второй период, гол в меньшинстве»
Николай Заварухин заявил, что второй период стал переломным в игре с «Металлургом» (4:0, 2-2).
«Хорошая игра, особенно начало, первый период. Переломным стал второй период, гол в меньшинстве. Ребята выполнили установку, спасибо им, здорово помогала нам поддержка наших болельщиков. И всех женщин с праздником, конечно же!
Маттссон сегодня хорошо сыграл, поэтому мы его и оставили. Если серьезно, поговорили с тренером вратарей: Юхан находится в хорошей форме. Пропущенные голы в овертаймах – несчастный случай, а так он нас все время оставлял в игре. Поговорили с ним, он сказал, что готов.
Не скажу, что победа крупная. И «Металлург» не просто так снял вратаря в конце – чтобы мы забили побольше голов, это тоже тактический ход», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
«Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом», выиграв четвертый матч 4:0
2 комментария