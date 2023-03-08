Заварухин о 4:0 с «Металлургом»: «Не скажу, что победа крупная. Переломным стал второй период, гол в меньшинстве»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Юхан Маттссон Хоккей

Николай Заварухин заявил, что второй период стал переломным в игре с «Металлургом» (4:0, 2-2).

«Хорошая игра, особенно начало, первый период. Переломным стал второй период, гол в меньшинстве. Ребята выполнили установку, спасибо им, здорово помогала нам поддержка наших болельщиков. И всех женщин с праздником, конечно же!

Маттссон сегодня хорошо сыграл, поэтому мы его и оставили. Если серьезно, поговорили с тренером вратарей: Юхан находится в хорошей форме. Пропущенные голы в овертаймах – несчастный случай, а так он нас все время оставлял в игре. Поговорили с ним, он сказал, что готов.

Не скажу, что победа крупная. И «Металлург» не просто так снял вратаря в конце – чтобы мы забили побольше голов, это тоже тактический ход», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом», выиграв четвертый матч 4:0

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2 комментария

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Знатный стахановец
Автомобилист молодцы! Металлург нет.
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Back to the Future in 2012 :)!!!
Спасибо, Николаю Николаевичу. P.S. Вообще огромное спасибо и даже точно вратарю :)!!!
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