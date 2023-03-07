Плющев о словах Ларионова про популярность хоккея: «Это плей-офф – люди борются за «золотую богиню». Ларчик открывается проще, готовьте ярких и интересных игроков»

Теги ЦСКА Северсталь Торпедо Владимир Плющев Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал слова Игоря Ларионова о популярности хоккея.

– Разглагольствования на тему, какой хоккей нам нужен, мы слышим давно. Сейчас идет плей-офф, команды бьются за выход в следующий раунд. Какую тактику выбрать на матч – их личное дело.

Главное, чтобы результат удовлетворял. Рассуждать о том, что надо поменять тактику, чтобы зрителей на трибуны привлечь... Мне кажется, ларчик открывается проще.

Вы готовьте игроков – ярких, интересных, которые могут творить и импровизировать на площадке, удивлять даже тех, кто следит за хоккеем. Тогда популярность игры возрастет.

– А в плей-офф главное – результат.

– Спросите болельщиков ЦСКА, зрелищный был вчера хоккей в матче с участием их команды? Вроде восемь шайб забросили, «Северсталь» выиграла 5:3. Они, думаю, скажут: в упор такого хоккея не видели. Да, все решает результат, в том числе судьбы игроков, для тренеров, клубов.

Вот я уверен, что динамовцы вчера были счастливы после победы над «Торпедо». Обыграли всухую команду, которая имеет хорошую прессу, на слуху.

Это плей-офф – люди борются за «золотую богиню» в хоккее, правильно? А рассуждать, как надо побеждать, в какой хоккей играть... Еще раз говорю: готовьте игроков, новых Харламовых, Мальцевых, Фетисовых, Рагулиных – и будет совсем другой хоккей.

А когда вы готовите усредненный состав, который может решать скромные задачи и в котором нет звезд, о какой зрелищности говорить?

Чемпионаты мира по хоккею и по футболу подтверждают: там интерес публики обеспечивают звезды, люди, способные удивлять и радовать своим мастерством. Какие мастера, такое и зрелище, – сказал заслуженный тренер России.

Ларионов о том, как сделать хоккей популярнее: «Людям нужны эмоции, спектакль, зрелище. Можно закрыться, играть строго – и будут полупустые трибуны»

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Галкин
Красота хороша в регулярке , особенно когда результат не давит , а в плей офф - самое красивое - это завоёванный командой Трофей ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Плющев он тоже из этих… ну,подсадных уток?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Янченков
По-моему, Плющев лишний раз подтвердил слова Ларионова.
Готовьте ярких игроков -будут ходить болельщики.
Ларионов подготовил яркую команду - болельщики ходят, про команду говорят, многие в НН полюбили хоккей, 90+ игр регулярки домашних = полный дворец спорта.

Если все продолжится так же, достроится новая арена, то я думаю, в Торпедо будут с удовольствием играть не только молодые.

В общем, Ларионов делает бизнес для Торпедо и Нижнего.
Остальные работают на свою зар.плату по протоптанной дорожке, боясь сделать шаг в сторону.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
А я за симбиоз красоты и результата! Игорь Николаевич собрал команду из парней, о которых до начала сезона мало кто знал… Может кто то из них и вырастет в мастеров высочайшего уровня, но их надо растить, и кто то это должен сделать! За это Профессору глубокое уважение! А Торпедо будет замечательной командой, почему то есть в этом большая уверенность!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ответ Дядя Федор Макларен
Как-то опрометчиво насчёт "горстки" то)))
Это не я, это факты говорят, что посещалка в регулярке 50% от вместимости. Да и на Спорц, тех кто следит за Торпедо, всего на 600 меньше, чем любителей динамы. С таким убогим оборонительным хоккеем и эти будут ходить всё реже..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barbarian1991
Так, а кто должен готовить? Регионы для богатых, выводящих 90 лямов Радулова из-под потолка? Чтоб потом их физрук Никитин, играющий за счёт трёх скамеек поставил в схемы вбрасывай и откатывайся?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Федор Макларен
Вот сейчас в кои то веки соглашусь с усатым. По делу сказал всё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Федор Макларен
Ответ Shamarin
Пусть Торпедо пройдет дальше. Это будет праздник не только для Нижнего. Клуб с самой красивой игрой и лучшим тренером. Они яркие в отличие от унылого динамо с его горсткой болел.
Как-то опрометчиво насчёт "горстки" то)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Пусть Торпедо пройдет дальше. Это будет праздник не только для Нижнего. Клуб с самой красивой игрой и лучшим тренером. Они яркие в отличие от унылого динамо с его горсткой болел.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий