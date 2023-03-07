Плющев о словах Ларионова про популярность хоккея: «Это плей-офф – люди борются за «золотую богиню». Ларчик открывается проще, готовьте ярких и интересных игроков»

прокомментировал слова о популярности хоккея.

– Разглагольствования на тему, какой хоккей нам нужен, мы слышим давно. Сейчас идет плей-офф, команды бьются за выход в следующий раунд. Какую тактику выбрать на матч – их личное дело.

Главное, чтобы результат удовлетворял. Рассуждать о том, что надо поменять тактику, чтобы зрителей на трибуны привлечь... Мне кажется, ларчик открывается проще.

Вы готовьте игроков – ярких, интересных, которые могут творить и импровизировать на площадке, удивлять даже тех, кто следит за хоккеем. Тогда популярность игры возрастет.

– А в плей-офф главное – результат.

– Спросите болельщиков , зрелищный был вчера хоккей в матче с участием их команды? Вроде восемь шайб забросили, « » выиграла 5:3. Они, думаю, скажут: в упор такого хоккея не видели. Да, все решает результат, в том числе судьбы игроков, для тренеров, клубов.

Вот я уверен, что динамовцы вчера были счастливы после победы над « ». Обыграли всухую команду, которая имеет хорошую прессу, на слуху.

Это плей-офф – люди борются за «золотую богиню» в хоккее, правильно? А рассуждать, как надо побеждать, в какой хоккей играть... Еще раз говорю: готовьте игроков, новых Харламовых, Мальцевых, Фетисовых, Рагулиных – и будет совсем другой хоккей.

А когда вы готовите усредненный состав, который может решать скромные задачи и в котором нет звезд, о какой зрелищности говорить?

Чемпионаты мира по хоккею и по футболу подтверждают: там интерес публики обеспечивают звезды, люди, способные удивлять и радовать своим мастерством. Какие мастера, такое и зрелище, – сказал заслуженный тренер России.

Ларионов о том, как сделать хоккей популярнее: «Людям нужны эмоции, спектакль, зрелище. Можно закрыться, играть строго – и будут полупустые трибуны»