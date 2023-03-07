Плющев о словах Ларионова про популярность хоккея: «Это плей-офф – люди борются за «золотую богиню». Ларчик открывается проще, готовьте ярких и интересных игроков»
Владимир Плющев прокомментировал слова Игоря Ларионова о популярности хоккея.
– Разглагольствования на тему, какой хоккей нам нужен, мы слышим давно. Сейчас идет плей-офф, команды бьются за выход в следующий раунд. Какую тактику выбрать на матч – их личное дело.
Главное, чтобы результат удовлетворял. Рассуждать о том, что надо поменять тактику, чтобы зрителей на трибуны привлечь... Мне кажется, ларчик открывается проще.
Вы готовьте игроков – ярких, интересных, которые могут творить и импровизировать на площадке, удивлять даже тех, кто следит за хоккеем. Тогда популярность игры возрастет.
– А в плей-офф главное – результат.
– Спросите болельщиков ЦСКА, зрелищный был вчера хоккей в матче с участием их команды? Вроде восемь шайб забросили, «Северсталь» выиграла 5:3. Они, думаю, скажут: в упор такого хоккея не видели. Да, все решает результат, в том числе судьбы игроков, для тренеров, клубов.
Вот я уверен, что динамовцы вчера были счастливы после победы над «Торпедо». Обыграли всухую команду, которая имеет хорошую прессу, на слуху.
Это плей-офф – люди борются за «золотую богиню» в хоккее, правильно? А рассуждать, как надо побеждать, в какой хоккей играть... Еще раз говорю: готовьте игроков, новых Харламовых, Мальцевых, Фетисовых, Рагулиных – и будет совсем другой хоккей.
А когда вы готовите усредненный состав, который может решать скромные задачи и в котором нет звезд, о какой зрелищности говорить?
Чемпионаты мира по хоккею и по футболу подтверждают: там интерес публики обеспечивают звезды, люди, способные удивлять и радовать своим мастерством. Какие мастера, такое и зрелище, – сказал заслуженный тренер России.
Ларионов о том, как сделать хоккей популярнее: «Людям нужны эмоции, спектакль, зрелище. Можно закрыться, играть строго – и будут полупустые трибуны»
Готовьте ярких игроков -будут ходить болельщики.
Ларионов подготовил яркую команду - болельщики ходят, про команду говорят, многие в НН полюбили хоккей, 90+ игр регулярки домашних = полный дворец спорта.
Если все продолжится так же, достроится новая арена, то я думаю, в Торпедо будут с удовольствием играть не только молодые.
В общем, Ларионов делает бизнес для Торпедо и Нижнего.
Остальные работают на свою зар.плату по протоптанной дорожке, боясь сделать шаг в сторону.