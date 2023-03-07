Министр спорта Тульской области: «Газпром» очень много строит в регионе. Огромная благодарность компании за ледовый дворец»

Министр спорта Тульской области поблагодарил «Газпром» за строительство ледового дворца.

Арена была построена в рамках проекта «Газпром – детям».

«Компания «Газпром» очень много строит в Тульском регионе. Конечно, ей огромная благодарность за эту арену, за ледовый дворец. Его точно можно назвать дворцом.

Здесь можно разместить более трех тысяч человек. Конечно, мы стараемся проводить все большие мероприятий именно в ледовом дворце, который построил и подарил нашему региону «Газпром», – сказал Дмитрий Яковлев.

Ледовый дворец в Туле является домашней ареной «Академии Михайлова».