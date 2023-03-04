Ротенберг о поддержке школы «Красная Машина Юниор»: «Работаем, чтобы обыграть Канаду в следующей игре. Сейчас работаем с теми канадцами, которые есть»

прокомментировал поддержку юных хоккеистов из школы «Красная Машина Юниор».

СКА обыграл минское « » (5:2, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Сегодня на трибунах присутствовали ребята из школы «Красная Машина Юниор». Насколько вам важна их поддержка?

– Мы пытаемся играть так, чтобы как можно больше детей пошли в хоккейные школы. Конечно, победы вдохновляют всех.

Стремимся, чтобы наш хоккей был примером для маленьких мальчишек.

Чтобы как можно больше детей хотели выбрать хоккей своей профессией или хобби, любимым делом. Стремимся, чтобы наше новое поколение хотело побеждать.

Работаем над тем, чтобы обыграть Канаду в следующей игре. Сейчас работаем с теми канадцами, которые есть, – сказал главный тренер .