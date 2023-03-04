Ротенберг о поддержке школы «Красная Машина Юниор»: «Работаем, чтобы обыграть Канаду в следующей игре. Сейчас работаем с теми канадцами, которые есть»

Теги СКА Сборная Канады по хоккею Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал поддержку юных хоккеистов из школы «Красная Машина Юниор».

СКА обыграл минское «Динамо» (5:2, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Сегодня на трибунах присутствовали ребята из школы «Красная Машина Юниор». Насколько вам важна их поддержка?

– Мы пытаемся играть так, чтобы как можно больше детей пошли в хоккейные школы. Конечно, победы вдохновляют всех.

Стремимся, чтобы наш хоккей был примером для маленьких мальчишек.

Чтобы как можно больше детей хотели выбрать хоккей своей профессией или хобби, любимым делом. Стремимся, чтобы наше новое поколение хотело побеждать.

Работаем над тем, чтобы обыграть Канаду в следующей игре. Сейчас работаем с теми канадцами, которые есть, – сказал главный тренер СКА.

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Ми Ша
Тихо шифером шурша, Едет крыша не спеша
А то, что я под этой крышей,
Не знает крыша ни шиша.
0
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МакДи 97
Ответ МакДи 97
Так, получается МакДэвид, МакКиннон, Макар, Кросби и Маршан под руководством Купера против Ромы. Не, ну точно обыграем) а за победу над мирскими псевдоканадцами ещё и перстень запилим
*минскими
0
0
0
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Ми Ша
Тихо шифером шурша,
Едет крыша не спеша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МакДи 97
Так, получается МакДэвид, МакКиннон, Макар, Кросби и Маршан под руководством Купера против Ромы. Не, ну точно обыграем) а за победу над мирскими псевдоканадцами ещё и перстень запилим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasyamarch91
Сборная канадцев ленинградской области
+3
0
+3
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