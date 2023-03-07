Кузнецов против «Кингс»: 3-й матч без очков, 2 броска, «минус 3» и 14% на точке за 19:06

Форвард « » остался без очков в 3 матчах подряд.

Сегодня россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (2:4).

На счету нападающего 50 (11+39) очков в 64 играх сезона при полезности «минус 12».

В матче с «Кингс» Кузнецов (19:06, 3:14 – в большинстве, 2:48 – в меньшинстве, «минус 3» – худший показатель в команде наряду с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном) нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и получил малый штраф.

На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 7 (14%).