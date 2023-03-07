Кузнецов против «Кингс»: 3-й матч без очков, 2 броска, «минус 3» и 14% на точке за 19:06

Теги Вашингтон Лос-Анджелес НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд.

Сегодня россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4). 

На счету нападающего 50 (11+39) очков в 64 играх сезона при полезности «минус 12». 

В матче с «Кингс» Кузнецов (19:06, 3:14 – в большинстве, 2:48 – в меньшинстве, «минус 3» – худший показатель в команде наряду с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном) нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и получил малый штраф. 

На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 7 (14%). 

6 комментариев

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Пинающий Достоинства
1 из 7 на точке, типичный Кузя
Когда сказали играем без цели))
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Aldg
Кузя закончил в 18-м. Видимо обиделся, что консмайта не ему дали )))
+2
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+2
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Дмитрий Кутузов
Ответ maks44
Кузя включил режим пофигизма.
Он его и не выключал
+6
0
+6
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titov-and-trubach
И без того не самый сильный состав весь сезон по разным причинам тасуется. Сначала травмы, потом возвращение травмированных, а теперь обмены. Чего удивляться, что игры нет?
+1
0
+1
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Kow@lski
Ужас
+3
0
+3
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maks44
Кузя включил режим пофигизма.
+5
0
+5
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