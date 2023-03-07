Овечкин против «Кингс»: 36-й гол в сезоне, 4 броска и «минус 3» за 17:47
Александр Овечкин завершил матч против «Лос-Анджелеса» с показателем полезности «минус 3».
Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (2:4). В третьем периоде он забросил свою 36-ю шайбу в сезоне (и 816-ю в лиге).
В 60 матчах текущего сезона Овечкин набрал 61 (36+25) балл.
Сегодня россиянин (17:47, 4:33 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде наряду с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном) нанес 4 броска в створ.
Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов
Хотя забил и уже хорошо, да и сезон где-то по нулям может закончить….
Ну Вашингтон не удивительно тяжело катается в Калифорнию ….