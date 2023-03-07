Овечкин против «Кингс»: 36-й гол в сезоне, 4 броска и «минус 3» за 17:47

Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин завершил матч против «Лос-Анджелеса» с показателем полезности «минус 3».

Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (2:4). В третьем периоде он забросил свою 36-ю шайбу в сезоне (и 816-ю в лиге). 

В 60 матчах текущего сезона Овечкин набрал 61 (36+25) балл.

Сегодня россиянин (17:47, 4:33 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде наряду с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном) нанес 4 броска в створ. 

Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

6 комментариев

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Паскаль Шимбонда
Ответ BuTaJIbKa
забил - и то хорошо
К этому последние сезоны вся игра Овечкина и сводится, туда же и Вашингтон стягивается. Забили? Ну и хорошо, пофиг, что проиграли))
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Пинающий Достоинства
Мощно дед накатал на минус 3….
Хотя забил и уже хорошо, да и сезон где-то по нулям может закончить….
Ну Вашингтон не удивительно тяжело катается в Калифорнию ….
0
-2
-2
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BuTaJIbKa
Ответ DenSpM
не попадут в ПО, да и по
им и не надо. Пусть доигрывают, долечиваются
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DenSpM
Ответ BuTaJIbKa
забил - и то хорошо
не попадут в ПО, да и по
+4
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+4
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BuTaJIbKa
забил - и то хорошо
+7
-3
+4
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Stanley_77
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+1
-13
-12
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