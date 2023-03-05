О’Райлли получил травму в матче с «Ванкувером» после попадания шайбы в руку. Мэттьюсу попали в ногу, он смог доиграть

получил травму в матче с « » после попадания шайбы в руку.

«Торонто» проиграл «Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата .

Форвард, выменянный канадским клубом у «Сент-Луиса», не выходил на лед в третьем периоде. Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что клуб получит больше информации о травме игрока в понедельник.

По ходу матча у « » на время выбыл еще один нападающий – ушел со льда после попадания шайбы в ногу в первом периоде. Его не было на скамейке команды в начале второго периода, но позже форвард вернулся на лед и доиграл матч.

В 8 матчах за «Лифс» О’Райлли набрал 5 (3+2) очков. У Мэттьюса 61 (28+33) очко в 56 играх.