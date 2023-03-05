О’Райлли получил травму в матче с «Ванкувером» после попадания шайбы в руку. Мэттьюсу попали в ногу, он смог доиграть
Райан О’Райлли получил травму в матче с «Ванкувером» после попадания шайбы в руку.
«Торонто» проиграл «Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард, выменянный канадским клубом у «Сент-Луиса», не выходил на лед в третьем периоде. Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что клуб получит больше информации о травме игрока в понедельник.
По ходу матча у «Торонто» на время выбыл еще один нападающий – Остон Мэттьюс ушел со льда после попадания шайбы в ногу в первом периоде. Его не было на скамейке команды в начале второго периода, но позже форвард вернулся на лед и доиграл матч.
В 8 матчах за «Лифс» О’Райлли набрал 5 (3+2) очков. У Мэттьюса 61 (28+33) очко в 56 играх.
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