«Хоккеисты, вы как вообще катаетесь?!». Фигуристка Синицина рассказала, как каталась на хоккейных коньках

Виктория Синицина удивилась тому, как хоккеисты катаются на коньках.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию примерила хоккейные коньки и опубликовала видеоролик, в котором показала, как пыталась выполнить технические приемы на льду, и они спортсменке не всегда давались легко.

«Дестин Сэндлин доказал на собственном примере, что можно разучиться кататься на велосипеде.

А я доказала, что возможно разучиться кататься на коньках. Хоккеисты, вы как вообще катаетесь?!» – призналась Синицина.