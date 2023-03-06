«Хоккеисты, вы как вообще катаетесь?!». Фигуристка Синицина рассказала, как каталась на хоккейных коньках
Виктория Синицина удивилась тому, как хоккеисты катаются на коньках.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию примерила хоккейные коньки и опубликовала видеоролик, в котором показала, как пыталась выполнить технические приемы на льду, и они спортсменке не всегда давались легко.
«Дестин Сэндлин доказал на собственном примере, что можно разучиться кататься на велосипеде.
А я доказала, что возможно разучиться кататься на коньках. Хоккеисты, вы как вообще катаетесь?!» – призналась Синицина.
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