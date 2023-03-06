«Хоккеисты, вы как вообще катаетесь?!». Фигуристка Синицина рассказала, как каталась на хоккейных коньках

Теги КХЛ Виктория Синицина Хоккей

Виктория Синицина удивилась тому, как хоккеисты катаются на коньках.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию примерила хоккейные коньки и опубликовала видеоролик, в котором показала, как пыталась выполнить технические приемы на льду, и они спортсменке не всегда давались легко.

«Дестин Сэндлин доказал на собственном примере, что можно разучиться кататься на велосипеде.

А я доказала, что возможно разучиться кататься на коньках. Хоккеисты, вы как вообще катаетесь?!» – призналась Синицина.

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