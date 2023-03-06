Ковальчук об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Никто не обязан участвовать в таких акциях. То, как Ваня себя повел, заслуживает уважения»

Теги Филадельфия Илья Ковальчук НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Илья Ковальчук высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой. 

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Иван Проворов навел шуму своим отказом надевать джерси в поддержку ЛГБТ-сообщества. Реакция на это в России была разной. Какое у вас отношение к этому?

– Там никто не обязан участвовать в таких акциях. Есть благотворительные мероприятия – там участвует вся команда. А такого рода вещи делаются по желанию.

Поэтому то, как Ваня себя повел, заслуживает уважения. У человека есть свое мнение. И его можно только поддержать, – сказал экс-форвард сборной России.

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9 комментариев

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Палец Мето
Ответ thirdreichadmirer
Всем насрать, все уже забыли. Зато все помнят как ты убежал с НДД, вот об этом люди помнят.
"Убежал"? Вообще-то он карьеру завершил в НХЛ официально для этого. Разве это запрещено? Или свобода личности для вас не ценна, а важны бабки коммерческой организации (хоккейного клуба)?
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Палец Мето
Ответ ABarca
Жаль у вас своего мнения нет, когда вы сидите на кормушке в РФ
По-вашему, иметь свое мнение = безвольно, не имея своего мнения, участвовать в любой акции?
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ABarca
Ответ Вадим Сидоров
Пора уже представить его к званию Героя РФ
сначала он в депутаты пойдет)))
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Вадим Сидоров
Пора уже представить его к званию Героя РФ
+3
-1
+2
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Ми Ша
Что опять по одному и тому же? Пишите и говорите о хоккее,а вас так и тянет на задний привод
+1
-2
-1
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Ми Ша
Что опять по одному и тому же? Пишите и говорите о хоккее,а вас так и тянет на задний привод
+1
-1
0
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ABarca
Жаль у вас своего мнения нет, когда вы сидите на кормушке в РФ
+8
-3
+5
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thirdreichadmirer
Всем насрать, все уже забыли. Зато все помнят как ты убежал с НДД, вот об этом люди помнят.
+9
-3
+6
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Rio de Janeiro
Проворову огромное уважение за свою позицию
+5
-6
-1
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