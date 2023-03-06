Ковальчук об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Никто не обязан участвовать в таких акциях. То, как Ваня себя повел, заслуживает уважения»

высказался об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Иван Проворов навел шуму своим отказом надевать джерси в поддержку ЛГБТ-сообщества. Реакция на это в России была разной. Какое у вас отношение к этому?

– Там никто не обязан участвовать в таких акциях. Есть благотворительные мероприятия – там участвует вся команда. А такого рода вещи делаются по желанию.

Поэтому то, как Ваня себя повел, заслуживает уважения. У человека есть свое мнение. И его можно только поддержать, – сказал экс-форвард сборной России.