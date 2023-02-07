Паук из «Коррозии металла» о поддержке ЛГБТ в НХЛ: «Если не вывесить «голубые флаги», гей-мафия пришлет пожарников, чтобы сказали: у вас задний ход не работает, тарабара-растабара»
Лидер «Коррозии металла» высказался об акциях в поддержку ЛГБТ в НХЛ.
Ранее российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед игрой регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок НХЛ отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Сергей Троицкий считает, что все публичные организации получают финансирование от ЛГБТ-движения.
«Если, называется, не вывесить «голубые флаги», то гей-мафия элементарно пришлет санэпидемников или пожарников, чтобы те сказали: у вас не работает задний ход, тарабара-растабара, закрывайтесь. Элементарно [задолбают] проверками, и так далее.
Американские ассоциации спорта сказали, что в ситуации с Проворовым все правомерно? Половина Америки и всего мира [отлично] поддержали его.
Хотя другие люди были против и уже хотели его осудить по типу Эпштейна, который хотел сделать в Каннах, называется, отдельный фестиваль, без ниггеров, без [лиц нетрадиционной сексуальной ориентации], ему друзья на это дело независимого «Грэмми» давали сотни миллиардов долларов – его просто посадили, придумали всякую [чушь] с телками какими-то мифическими, неподтвержденными. Он и вскрылся в тюрьме.
Простого ниггера на 20 лет за такую чушь никто не посадит, он ведь никому не нужен», – заявил лидер группы «Коррозия металла», глава «Корпорации тяжелого рока», известный под псевдонимом Паук.
А прямая речь про Пожарников лишний раз подчеркивает интеллектуальный уровень сабжа.
Наверное когда он от передоза валяется в квартире, он медицинщиков вызывает.
Во-вторых, Паук не имеет никакого отношения к хоккею ( как Вы обозначали).
И в-третьих, Киркоров и Паук не являются ноунеймами, как бы Вам этого не хотелось.
Другое дело ,что они не имеют прямого отношения к спорту и Вы можете сомневаться в ценности их творческого наследия, но то что и Киркоров и "Коррозия металла" это величины в рамках российской музыкальной индустрии ( а ’Коррозия’ еще и в рамках субкультурного движения в стране)--- тут смысла спорить нет
Тарабара-растабара
Во-вторых, запретите хоккейным ноунеймам комментировать лигу. Иначе с такими же успехом можно мое мнение тут выкладыаать как новость.
Киркорова еще спросите, а, блин, да....