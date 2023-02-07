Паук из «Коррозии металла» о поддержке ЛГБТ в НХЛ: «Если не вывесить «голубые флаги», гей-мафия пришлет пожарников, чтобы сказали: у вас задний ход не работает, тарабара-растабара»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ музыка контент Хоккей

Лидер «Коррозии металла» высказался об акциях в поддержку ЛГБТ в НХЛ.

Ранее российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед игрой регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок НХЛ отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Сергей Троицкий считает, что все публичные организации получают финансирование от ЛГБТ-движения.

«Если, называется, не вывесить «голубые флаги», то гей-мафия элементарно пришлет санэпидемников или пожарников, чтобы те сказали: у вас не работает задний ход, тарабара-растабара, закрывайтесь. Элементарно [задолбают] проверками, и так далее.

Американские ассоциации спорта сказали, что в ситуации с Проворовым все правомерно? Половина Америки и всего мира [отлично] поддержали его.

Хотя другие люди были против и уже хотели его осудить по типу Эпштейна, который хотел сделать в Каннах, называется, отдельный фестиваль, без ниггеров, без [лиц нетрадиционной сексуальной ориентации], ему друзья на это дело независимого «Грэмми» давали сотни миллиардов долларов – его просто посадили, придумали всякую [чушь] с телками какими-то мифическими, неподтвержденными. Он и вскрылся в тюрьме.

Простого ниггера на 20 лет за такую чушь никто не посадит, он ведь никому не нужен», – заявил лидер группы «Коррозия металла», глава «Корпорации тяжелого рока», известный под псевдонимом Паук.

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24 комментария

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Антон Якимцев
Ответ Леван Мкртчян
Во-первых, "пожарников" - это прямая речь Паука, а из песни , как говорится, слов не выкинешь. Во-вторых, Паук не имеет никакого отношения к хоккею ( как Вы обозначали). И в-третьих, Киркоров и Паук не являются ноунеймами, как бы Вам этого не хотелось. Другое дело ,что они не имеют прямого отношения к спорту и Вы можете сомневаться в ценности их творческого наследия, но то что и Киркоров и "Коррозия металла" это величины в рамках российской музыкальной индустрии ( а ’Коррозия’ еще и в рамках субкультурного движения в стране)--- тут смысла спорить нет
Тот что Вам нравится Коррозия, или есть какое "уважение" к истории, не означает, что представители этих культур "имею право" высказываться на тему гейства именно NHL, да гребанный Кожевников и то имеет больше оснований говорить об этом.

А прямая речь про Пожарников лишний раз подчеркивает интеллектуальный уровень сабжа.

Наверное когда он от передоза валяется в квартире, он медицинщиков вызывает.
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Roman Betenya
Ответ Александр Ковалёвский
Может ещё у пранкера возьмёте интервью и узнаете его мнение или у подпиваса дяди Васи с пятого подъезда? Как такие новости сайт пропускает? Зачем это? Как об обмене сообщить каком, должен обязательно пройти день или 10 часов, и только потому тут новость появится (уже много жалоб было на эту тему), а тут какой-то паук коррозии металла, ну офигеть…
Это ты "какой-то", а Паук - это тащемта легенда и почти что мэр - то есть, наприМЭР - Химок!
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svft
[душевно]
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banchik1
О, серьезная пожарная аналитика подъехала, мое увожение спорцу!
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idemidov
Задержите поезд, кто-то взял и убил машиниста! Ночью из тюрьмы сбежал опасный сатанист!
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Мыкола
[Хорошо] раскидал, называется 😀
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Леван Мкртчян
Ответ Антон Якимцев
Во-первых, пожарных. Во-вторых, запретите хоккейным ноунеймам комментировать лигу. Иначе с такими же успехом можно мое мнение тут выкладыаать как новость. Киркорова еще спросите, а, блин, да....
Во-первых, "пожарников" - это прямая речь Паука, а из песни , как говорится, слов не выкинешь.
Во-вторых, Паук не имеет никакого отношения к хоккею ( как Вы обозначали).
И в-третьих, Киркоров и Паук не являются ноунеймами, как бы Вам этого не хотелось.
Другое дело ,что они не имеют прямого отношения к спорту и Вы можете сомневаться в ценности их творческого наследия, но то что и Киркоров и "Коррозия металла" это величины в рамках российской музыкальной индустрии ( а ’Коррозия’ еще и в рамках субкультурного движения в стране)--- тут смысла спорить нет
+4
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Pink Floyd1276
Ответ derkacz1
https://youtu.be/_8JgjqInS2c Тарабара-растабара
🤣🤣🤣🤣🤣
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derkacz1
https://youtu.be/_8JgjqInS2c
Тарабара-растабара
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Антон Якимцев
Ответ Александр Ковалёвский
Может ещё у пранкера возьмёте интервью и узнаете его мнение или у подпиваса дяди Васи с пятого подъезда? Как такие новости сайт пропускает? Зачем это? Как об обмене сообщить каком, должен обязательно пройти день или 10 часов, и только потому тут новость появится (уже много жалоб было на эту тему), а тут какой-то паук коррозии металла, ну офигеть…
Поддерживаю. Сайт - хайпожор.
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Антон Якимцев
Ответ Кеша
Паук щемит заднеприводных🤣🤣🤣.
У него походу Натурал как символ превосходства, а не норма жизни. Нашел где выделиться.
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nmnackjbxkasbk
наконец нашли толкового эксперта.
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Nikita Nikitin
Читал его книгу "Девки, музыка, бухло и угар". Вроде так называется. Забыл уже точно. Вот это ржака-обоссака.
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Геннадий Тимченко
Ответ Sergio19882007
кто это????)))) спортс ну зачем ты этот шлак выкладываешь?)
Мастер словесного поноса типа Свищева и Титюшкина
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Кеша
Паук щемит заднеприводных🤣🤣🤣.
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-3
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mr.rooo
Легенда)
+3
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+1
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Александр Ковалёвский
Может ещё у пранкера возьмёте интервью и узнаете его мнение или у подпиваса дяди Васи с пятого подъезда? Как такие новости сайт пропускает? Зачем это? Как об обмене сообщить каком, должен обязательно пройти день или 10 часов, и только потому тут новость появится (уже много жалоб было на эту тему), а тут какой-то паук коррозии металла, ну офигеть…
+1
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-2
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87mores
Это же ужас какой-то! Зачем сюда это писать?
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Booligan
Ответ Sergio19882007
кто это????)))) спортс ну зачем ты этот шлак выкладываешь?)
Спортсмен. Полутяжёлый вес по литрболу, мастер спорта по отжиманию бас-гитары от груди
+4
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Антон Якимцев
Во-первых, пожарных.
Во-вторых, запретите хоккейным ноунеймам комментировать лигу. Иначе с такими же успехом можно мое мнение тут выкладыаать как новость.

Киркорова еще спросите, а, блин, да....
+2
-3
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Остап Бендер
Ответ Sergio19882007
кто это????)))) спортс ну зачем ты этот шлак выкладываешь?)
В смысле кто это?)
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-2
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Stan GL
огонь 🔥 😂
+5
-1
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Георгий Волков
тащемта например
+5
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+5
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Sergio19882007
кто это????)))) спортс ну зачем ты этот шлак выкладываешь?)
+7
-9
-2
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