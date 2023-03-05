«Торонто» интересовался Эриком Карлссоном и Экхольмом до дедлайна
«Торонто» интересовался Эриком Карлссоном и Маттиасом Экхольмом.
Канадский клуб проявлял заинтересованность в игроках обороны до дедлайна.
Инсайдер Эллиотт Фридман отметил, что выменять хоккеистов было сложности математически, в том числе из-за потолка зарплат.
До дедлайна переходов Экхольм сменил клуб – хоккеист был обменян в «Эдмонтон» из «Нэшвилла», а Карлссон остался в «Сан-Хосе» и продолжит играть за клуб в этом сезоне.
Контракт Карлссона с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
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