«Торонто» интересовался Эриком Карлссоном и Экхольмом до дедлайна

Теги возможные переходы Торонто Нэшвилл Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Маттиас Экхольм Хоккей

«Торонто» интересовался Эриком Карлссоном и Маттиасом Экхольмом.

Канадский клуб проявлял заинтересованность в игроках обороны до дедлайна.

Инсайдер Эллиотт Фридман отметил, что выменять хоккеистов было сложности математически, в том числе из-за потолка зарплат.

До дедлайна переходов Экхольм сменил клуб – хоккеист был обменян в «Эдмонтон» из «Нэшвилла», а Карлссон остался в «Сан-Хосе» и продолжит играть за клуб в этом сезоне.

Контракт Карлссона с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

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1 комментарий

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Jenner
Ну сейчас Эрика выменять было нереально, срок контракта всё портит, за ретейн каждой стороне пришлось накинуть бы по 1 пику, и то навряд ли, кто-нибудь согласился бы. Но очевидно летом акулы попробуют его обменять, сильный сезон у него в болоте, так что желающие точно найдутся.
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