«Торонто» интересовался Эриком Карлссоном и Экхольмом до дедлайна

« » интересовался и .

Канадский клуб проявлял заинтересованность в игроках обороны до дедлайна.

Инсайдер Эллиотт Фридман отметил, что выменять хоккеистов было сложности математически, в том числе из-за потолка зарплат.

До дедлайна переходов Экхольм сменил клуб – хоккеист был обменян в « » из «Нэшвилла», а Карлссон остался в « » и продолжит играть за клуб в этом сезоне.

Контракт Карлссона с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.