Саттер о том, что болельщики освистали «Калгари» после поражения 0:3: «Я бы тоже освистал, когда так проигрываешь»
Дэррил Саттер отреагировал на свист болельщиков в адрес игры «Калгари».
«Флэймс» уступили «Миннесоте» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Когда вот так проигрываешь, я бы тоже освистывал. Но я не думаю, что они освистывают команду, Наши топовые хоккеисты должны быть лучшими игроками», – сказал главный тренер «Калгари».
Это поражение стало пятым подряд для канадского клуба. С 67 очками в 63 играх «Калгари» идет вне зоны плей-офф.
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