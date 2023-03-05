Саттер о том, что болельщики освистали «Калгари» после поражения 0:3: «Я бы тоже освистал, когда так проигрываешь»

отреагировал на свист болельщиков в адрес игры «Калгари».

«Флэймс» уступили «Миннесоте» (0:3) в матче регулярного чемпионата .

«Когда вот так проигрываешь, я бы тоже освистывал. Но я не думаю, что они освистывают команду, Наши топовые хоккеисты должны быть лучшими игроками», – сказал главный тренер «Калгари».

Это поражение стало пятым подряд для канадского клуба. С 67 очками в 63 играх « » идет вне зоны плей-офф.