«Миннесота» победила «Калгари», выиграв 8-й матч из 9. У «Флэймс» 5 поражений подряд
«Миннесота» победила «Калгари», выиграв 8-й матч из 9.
«Уайлд» одержали победу над «Флэймс» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Филип Густавссон сыграл на ноль, отразив 31 бросок.
«Миннесота» выиграла 8 матчей из последних 9, единственное поражение было в овертайме. Команда под руководством Дина Эвасона набрала 78 очков в 63 матчах и занимает текущее 2-е место в Центральном дивизионе.
«Калгари» проиграл 5-й матч подряд. С 67 очками в 63 играх команда под руководством Дэррила Саттера идет вне зоны плей-офф.
Феноменальное падение со 115 в прошлом сезоне.