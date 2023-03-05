«Миннесота» победила «Калгари», выиграв 8-й матч из 9. У «Флэймс» 5 поражений подряд

«Миннесота» победила «Калгари», выиграв 8-й матч из 9.

«Уайлд» одержали победу над «Флэймс» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата . Филип Густавссон сыграл на ноль, отразив 31 бросок.

« » выиграла 8 матчей из последних 9, единственное поражение было в овертайме. Команда под руководством набрала 78 очков в 63 матчах и занимает текущее 2-е место в Центральном дивизионе.

« » проиграл 5-й матч подряд. С 67 очками в 63 играх команда под руководством идет вне зоны плей-офф.