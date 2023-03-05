«Миннесота» победила «Калгари», выиграв 8-й матч из 9. У «Флэймс» 5 поражений подряд

Теги Миннесота Калгари Дэррил Саттер НХЛ Дин Эвасон Хоккей

«Миннесота» победила «Калгари», выиграв 8-й матч из 9.

«Уайлд» одержали победу над «Флэймс» (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Филип Густавссон сыграл на ноль, отразив 31 бросок. 

«Миннесота» выиграла 8 матчей из последних 9, единственное поражение было в овертайме. Команда под руководством Дина Эвасона набрала 78 очков в 63 матчах и занимает текущее 2-е место в Центральном дивизионе. 

«Калгари» проиграл 5-й матч подряд. С 67 очками в 63 играх команда под руководством Дэррила Саттера идет вне зоны плей-офф. 

2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Вадим Сидоров
Юбердо идёт по графику на 53 очка Феноменальное падение со 115 в прошлом сезоне.
Там много кто слабо идёт, Линдхольм, Кадри, Манджипани, Юбердо
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Вадим Сидоров
Юбердо идёт по графику на 53 очка
Феноменальное падение со 115 в прошлом сезоне.
+1
0
+1
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