Кучеров, Стэмкос и Пойнт не играли в 3-м периоде матча с «Баффало» (3:5) по решению Купера. «Тампа» выиграла отрезок – 2:1
Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт не играли в 3-м периоде матча с «Баффало».
Главный тренер «Тампы» Джон Купер принял решение не выпускать форвардов на лед в третьем периоде матча против «Сэйбрс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
После двух периодов счет был 1:4. Стэмкос за 40 минут игры набрал «минус 3» по полезности, Пойнт – «минус 2», Кучеров – «минус 1».
В третьем периоде игроки находились на скамейке команды, но не выходили на лед. Игровой отрезок завершился со счетом 2:1 в пользу «Тампы».
«Тренер должен обеспечивать команде наилучшие возможности для победы. В 99,9% случаев эти ребята дают нам наилучшие шансы. Сегодня я почувствовал, что в третьем периоде они нам их не дадут.
Наша команда была невероятной в течение десятилетия. Мы дошли до трех финалов Кубка Стэнли подряд. Есть причина, почему это произошло. Мы задали стандарты, которых должны придерживаться все. Это касается каждого.
Эти три парня – чрезвычайно важная часть нашей команды. Но сегодня я подумал, что в третьем периоде другие ребята справятся лучше. И они почти справились», – сказал Купер после игры.
Стэммер тоже деревенеет с ужасающей скоростью, временами бревно бревном, те же потери и брак. Пойнт видимо за компанию, к нему претензий мало. А Купер жёсткий чувак, показал кто в доме хозяин. Молодец.
Кстати, команда без них, в три звена, сыграла отлично, выложились ребята на все 200%. Вот это очень важно и радует. Полная мобилизация всех ресурсов.
Весь третий период Куч, Стэммер и Пойнт сидели и смотрели, как команда билась за каждый сантиметр льда. Думаю, такой урок для них не пройдет даром, вдобавок и в назидание для всех остальных.
Купер встряхнул команду, без сомнения.
P.S. неделю назад я писал, что игра Кучерова это провал, реально провал.