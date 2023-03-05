Кучеров, Стэмкос и Пойнт не играли в 3-м периоде матча с «Баффало» (3:5) по решению Купера. «Тампа» выиграла отрезок – 2:1

Теги Баффало Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Джон Купер Брэйден Пойнт Хоккей

Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт не играли в 3-м периоде матча с «Баффало».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер принял решение не выпускать форвардов на лед в третьем периоде матча против «Сэйбрс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ

После двух периодов счет был 1:4. Стэмкос за 40 минут игры набрал «минус 3» по полезности, Пойнт – «минус 2», Кучеров – «минус 1». 

В третьем периоде игроки находились на скамейке команды, но не выходили на лед. Игровой отрезок завершился со счетом 2:1 в пользу «Тампы». 

«Тренер должен обеспечивать команде наилучшие возможности для победы. В 99,9% случаев эти ребята дают нам наилучшие шансы. Сегодня я почувствовал, что в третьем периоде они нам их не дадут. 

Наша команда была невероятной в течение десятилетия. Мы дошли до трех финалов Кубка Стэнли подряд. Есть причина, почему это произошло. Мы задали стандарты, которых должны придерживаться все. Это касается каждого. 

Эти три парня – чрезвычайно важная часть нашей команды. Но сегодня я подумал, что в третьем периоде другие ребята справятся лучше. И они почти справились», – сказал Купер после игры. 

6 комментариев

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Aleksandr Danilov
Ответ Эдик Горбачёв
Эта команда в этом составе больше ничего не выиграет . Последний шанс был в прошлогоднем финале .
С чего бы это? Опытная команда знает когда надо включаться.
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SmilingBy
Ответ Эдик Горбачёв
Эта команда в этом составе больше ничего не выиграет . Последний шанс был в прошлогоднем финале .
Все уже давно были уверены, что лидеры того чемпионского Бостона ничего не выиграют больше. А сейчас это одни из главных претендентов
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Гражданин товарищ барин
Купер хорош, первую тройку забенчил за разгильяйство в обороне и правильно сделал. Давно пора. Куч со своими косяками: вальяжным катанием, обрезами, потерями, уже всех достал.
Стэммер тоже деревенеет с ужасающей скоростью, временами бревно бревном, те же потери и брак. Пойнт видимо за компанию, к нему претензий мало. А Купер жёсткий чувак, показал кто в доме хозяин. Молодец.
Кстати, команда без них, в три звена, сыграла отлично, выложились ребята на все 200%. Вот это очень важно и радует. Полная мобилизация всех ресурсов.
Весь третий период Куч, Стэммер и Пойнт сидели и смотрели, как команда билась за каждый сантиметр льда. Думаю, такой урок для них не пройдет даром, вдобавок и в назидание для всех остальных.
Купер встряхнул команду, без сомнения.

P.S. неделю назад я писал, что игра Кучерова это провал, реально провал.
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Эдик Горбачёв
Эта команда в этом составе больше ничего не выиграет . Последний шанс был в прошлогоднем финале .
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Кино Музыка
Хороший урок. Похоже, сработает.
+8
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melmi
4 поражения. Попытка встряхнуть троицу и команду в целом. Нужно просыпаться. Да, нестандартное решение, но что-то нужно предпринимать
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