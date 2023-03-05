Кучеров, Стэмкос и Пойнт не играли в 3-м периоде матча с «Баффало» (3:5) по решению Купера. «Тампа» выиграла отрезок – 2:1

, и не играли в 3-м периоде матча с « ».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер принял решение не выпускать форвардов на лед в третьем периоде матча против «Сэйбрс» (3:5) в регулярном чемпионате .

После двух периодов счет был 1:4. Стэмкос за 40 минут игры набрал «минус 3» по полезности, Пойнт – «минус 2», Кучеров – «минус 1».

В третьем периоде игроки находились на скамейке команды, но не выходили на лед. Игровой отрезок завершился со счетом 2:1 в пользу «Тампы».

«Тренер должен обеспечивать команде наилучшие возможности для победы. В 99,9% случаев эти ребята дают нам наилучшие шансы. Сегодня я почувствовал, что в третьем периоде они нам их не дадут.

Наша команда была невероятной в течение десятилетия. Мы дошли до трех финалов Кубка Стэнли подряд. Есть причина, почему это произошло. Мы задали стандарты, которых должны придерживаться все. Это касается каждого.

Эти три парня – чрезвычайно важная часть нашей команды. Но сегодня я подумал, что в третьем периоде другие ребята справятся лучше. И они почти справились», – сказал Купер после игры.