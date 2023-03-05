Овечкин 27-й раз забросил 2+ шайбы в 3-м периоде матча НХЛ. Обошел Ягра, догнал Лемье, впереди лишь Гретцки (36)

Теги рейтинги Вашингтон Яромир Ягр Марио Лемье Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин 27-й раз забросил 2+ шайбы в третьем периоде матча НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (8:3), забросив обе шайбы в заключительной 20-минутке. 

Россиянин обошел Яромира Ягра (26) по числу третьих периодов с 2+ шайбами за карьеру. Теперь он делит 2-е место в истории с Марио Лемье (27), рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (36). 

Всего у Овечкина стало 166 матчей с 2+ шайбами. Он занимает 2-е место в истории лиги по их числу, уступая лишь Гретцки (189). 

Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов

3 комментария

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Glav_vredina
Ответ hett
судя по Орлову, если бы ови перешёл в другую команду, по типу Бостона, то его результативность была бы гораздо выше
Совсем не факт
+1
0
+1
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hett
судя по Орлову, если бы ови перешёл в другую команду, по типу Бостона, то его результативность была бы гораздо выше
0
-1
-1
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крок 58
Можно завалить и этот рекорд Грецки
0
0
0
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