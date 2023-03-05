Овечкин 27-й раз забросил 2+ шайбы в 3-м периоде матча НХЛ. Обошел Ягра, догнал Лемье, впереди лишь Гретцки (36)
Александр Овечкин 27-й раз забросил 2+ шайбы в третьем периоде матча НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (8:3), забросив обе шайбы в заключительной 20-минутке.
Россиянин обошел Яромира Ягра (26) по числу третьих периодов с 2+ шайбами за карьеру. Теперь он делит 2-е место в истории с Марио Лемье (27), рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (36).
Всего у Овечкина стало 166 матчей с 2+ шайбами. Он занимает 2-е место в истории лиги по их числу, уступая лишь Гретцки (189).
Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов
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