Овечкин 27-й раз забросил 2+ шайбы в 3-м периоде матча НХЛ. Обошел Ягра, догнал Лемье, впереди лишь Гретцки (36)

27-й раз забросил 2+ шайбы в третьем периоде матча .

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (8:3), забросив обе шайбы в заключительной 20-минутке.

Россиянин обошел (26) по числу третьих периодов с 2+ шайбами за карьеру. Теперь он делит 2-е место в истории с (27), рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (36).

Всего у Овечкина стало 166 матчей с 2+ шайбами. Он занимает 2-е место в истории лиги по их числу, уступая лишь Гретцки (189).

Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 79 голов