Пайгин об удалениях в матче с «Сибирью»: «Это от большого желания. Эмоции берут верх, иногда хочется ударить, сыграть на команду, но это часто оказывается лишним»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Зият Пайгин Никита Михайлов Хоккей

Зият Пайгин прокомментировал победу в матче против «Сибири» (4:1, 1-1).

«Действовал по игре, старался помогать нападающим. Так получилось, что забил, помог команде.

Передача Михайлова? Великолепная, лучше, чем гол. На самом деле, важно было не забить первыми, а выиграть матч, потому что в первой встрече упустили победу. 

Справились, сейчас едем в Новосибирск, будем стараться там выиграть. Шесть удалений? Думаю, это от большого желания. Эмоции берут верх, иногда хочется ударить, сыграть на команду, но это часто оказывается лишним. Все равно соперник провоцирует, где-то попадаемся», – сказал защитник «Авангарда».

Гениальный пас игрока «Авангарда»: отдал с неудобной руки между ног себе и партнеру

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodgeras
В Новосибирске вам этого не простят!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий