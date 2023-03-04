Пайгин об удалениях в матче с «Сибирью»: «Это от большого желания. Эмоции берут верх, иногда хочется ударить, сыграть на команду, но это часто оказывается лишним»

прокомментировал победу в матче против « » (4:1, 1-1).

«Действовал по игре, старался помогать нападающим. Так получилось, что забил, помог команде.

Передача Михайлова? Великолепная, лучше, чем гол. На самом деле, важно было не забить первыми, а выиграть матч, потому что в первой встрече упустили победу.

Справились, сейчас едем в Новосибирск, будем стараться там выиграть. Шесть удалений? Думаю, это от большого желания. Эмоции берут верх, иногда хочется ударить, сыграть на команду, но это часто оказывается лишним. Все равно соперник провоцирует, где-то попадаемся», – сказал защитник «Авангарда».

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