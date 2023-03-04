Мартемьянов об 1:4 от «Авангарда»: «Они вышли умирать, мы вышли поиграть. Соперник злее нас был»

подвел итоги матча плей-офф с « » (1:4, 1-1).

«Защитники сегодня довольно неуверенную игру показали – и при начале атаки, и в борьбе проигрывали много единоборств. Соперник злее нас был просто-напросто. Они сегодня вышли умирать, мы вышли поиграть. Большая разница.

Не хотел ли снять вратаря при счете 1:4? Нет. Помощник подошел, я отказался, потому что, судя по настрою команды, пятый гол нам был не нужен. Зачем? Если бы команда «горела», я бы снял и в середине третьего периода. Но команда сегодня не «горела», так что это бесполезное дело.

Почему « » тяжело выходит из-под прессинга? Прессинга не было, просто люди вставали перед двумя защитниками, нападающие делали непонятно какие раскаты. Мы с этим делом разберемся.

В прошлом году мы играли против обороны соперника и спокойно выходили на раз-два. Команда «поплыла», честно скажу. Мне это не понравилось, и сейчас серьезный разговор был в раздевалке», – сказал главный тренер «Сибири».